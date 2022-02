Hochwasserdamm im Wolfental kommt – Baumfällarbeiten im Februar

Ende Frühjahr sollen die Bauarbeiten für den wichtigen Hochwasserdamm (rot markierter Bereich) im Wolfental beginnen. Zur Vorbereitung entfernt die Stadt Biberach im Februar Bäume und Bewuchs im Bereich des zukünftigen Baufelds. Dieses erstreckt sich entlang des Wolfentalbachs und des Wolfentalkanals. Der städtische Bauhof beginnt am kommenden Montag, 7. Februar, mit den Fällarbeiten. Je nach Witterung ist das Ende der Arbeiten für Ende Februar geplant. Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten in diesem Zeitraum auf andere Wege ausweichen. Der Teerweg zum Hoflädele im Wolfental kann dennoch weiterhin genutzt werden. Der Hochwasserdamm soll die Stadt in Zukunft vor schweren Hochwasserereignissen schützen. Foto: Gerd Mägerle