Hochspannung in der Stadtbierhalle

Obwohl das ursprünglich terminierte Konzert von Cold Turkey leider abgesagt worden war, mussten die Freunde der Rondellkonzerte am vergangenen Sonntag dennoch keinen musikalischen Entzug durchleben. Wie die Veranstalter schreiben und wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, konnten die Macher der Rondellkonzerte mit der Gruppe High Tension Orchestra kurzfristig eine gute Alternative gewinnen.

Insgesamt elf Musikerinnen und Musiker um den Allrounder Eugen Ruedel nahmen das Publikum mit auf eine sehr abwechslungsreiche musikalische Reise auf dem „Highway to Hell“ von „Sweet Home Chicago“ bis „Westerland“, wie die Veranstalter rückblickend berichten.

Demnach begeisterte High Tension das Publikum durch einen satten Sound und ein breit gefächertes Repertoire. Die Macher bezeichnen sie als „fast schon eine Bigband, sicher aber eine Rockband mit Bläsern“. Neben Eugen Ruedel sind Sängerin Ilona Helbig und Sänger Carsten Neu hervorzuheben, die der Musik ihren Stempel aufdrücken. Nicht unerwähnt bleiben darf auch, dass der etatmäßige Schlagzeuger derzeit noch im Urlaub weilt und kurzfristig ersetzt werden musste. Dass der „Ersatzdrummer“ zuvor noch nie mit High Tension gespielt hatte merkte man seinem Spiel in keiner Phase an.

Bereits ab dem dritten Stück des Abends „Tequila“ hielt es den tanzbegeisterten Teil des Publikums nicht mehr auf ihren Sitzplätzen. Rasant ging es mit „Mustang Sally“ von Wilson Pickett über „I shot the Sheriff“ von Eric Clapton bis hin zu „Jonny B. Goode“ von Chuck Berry in die kurze Pause. Da blieb keine Achsel trocken!

Der zweite Teil des Programms führte über Klassiker wie „Son of a Preacher Man“ von Dusty Springfield, „What´s Up“ von 4 Non Blondes oder „Proud Mary“ von CCR gewissermaßen zurück zu den Anfängen. Hatte das Konzert mit „Sweet Home Chicago“ (im Original von Robert Johnson) begonnen, so endete, zumindest der offizielle Teil, ebenfalls mit einem von den Blues Brothers bekannt gewordenen Titel, dem Stück „Everybody needs somebody to love“. Erst nach mehreren Zugaben und einem über dreistündigem Auftritt entließ das Publikum das High Tension Orchestra in die milde Spätsommernacht, heißt es abschließend.

Mit dem Duo The Art of Simon, Simon & Garfunkel-Songs und Hits der 1960er-Jahre, finden die Rondellkonzerte am kommenden Sonntag ihren Saisonabschluss für 2022. So Petrus und das Herrgöttle von Biberach es gut meinen, dann wieder im Rondell, ansonsten erneut in der Stadtbierhalle auf dem Gigelberg.