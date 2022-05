Hochschulverbund „Inno-Süd-Kreise“ nimmt Klimawandel in den Fokus

Gerät der Klimawandel zum Spielball der Politik? Mit dieser provokanten Fragestellung leitet der Hochschulverbund „Inno-Süd“ eine digitale Veranstaltung ein, in der die globale Herausforderung für Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert werden soll – und vor allem die Frage: Wie schaffen wir das eigentlich?

Durch verschärfte Gesetzgebungen zu Berichterstattung oder Lieferketten soll mehr unternehmerische und gesellschaftliche Sorgfaltspflicht erreicht werden, heißt es in der Vorankündigung. Denn Forderungen aus der Gesellschaft und von NGOs spielen eine zunehmende Rolle – und der Druck auf Unternehmen steigt. Damit, so der Veranstalter, bewegt sich Nachhaltigkeit 2022 zwischen Aktionismus, integrierten Managementansätzen und der Frage der Kompensation. Wie also können Unternehmen mit den unterschiedlichen Anforderungen beim Thema Klimawandel umgehen?

Um darauf Antworten zu finden und den branchen- und fachbereichsübergreifenden Austausch anzuregen, haben sich Wissenschaftler:innen der Hochschulen Biberach und Neu-Ulm, die dem InnoSÜD-Verbund angehören, zusammengetan: von Biotechnologie über Nachhaltigkeit bis hin zu Digitalisierung, Augmented oder Virtual Reality sowie New Work wollen sie in der dritten Veranstaltung der Inno-Süd-Kreise“am 11. Mai (16 bis 17.30 Uhr, online via Zoom) die verschiedenen Blickwinkel unter dem Titel „Klimaneutral – wie schaffen wir das? zusammenführen und diskutieren.