„Hochschuleperle des Monats“: Besondere Auszeichnung für Hochschule Biberach

Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zeichnet jeden Monat besondere Lehrformate aus. Nun haben die Professorinnen Cornelia Gretz, Isabell Osann und Professor Christof Gipperich die Auszeichnung erhalten. Im Gespräch berichten sie und die Didaktikbeauftragte der Hochschule Biberach, Henrike Mattheis, was es damit auf sich hat.

Die „Hochschulperle des Monats Mai“ geht an die Hochschule Biberach. Wer vergibt diese Auszeichnung und wer wird gewürdigt?

Henrike Mattheis: Der Stifterband für die deutsche Wissenschaft hat die Hochschule Biberach ausgezeichnet. Eine Jury vergibt diese Auszeichnung jeden Monat, am Ende wird daraus ein Jahressieger ermittelt. Wir haben also die Chance auf einen weiteren Preis. Zuletzt ging die Hochschulperle an renommierte Häuser wie das Karlsruher Institut für Technologie oder das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Sie sehen, wir messen uns mit namhafter Konkurrenz!

Die Jury hat diesmal den Fokus auf zukunftsorientierte Lernräume gelegt. Was hat die HBC hier zu bieten?

Henrike Mattheis: Der Stifterverband hat die Innovationsmeile der HBC als besondere Lernräume ermittelt, die neuartige Lehr- und Lernprozesse fördern. In verschiedenen Laboren finden Studierende aus allen Disziplinen dort Raum – ob sie an ihren Ideen arbeiten, das Bauen der Zukunft mit einer modellbasierenden Planungsmethode mitgestalten oder gründen wollen.

An wen geht die Hochschulperle?

Henrike Mattheis: Ausgezeichnet wurden meine KollegInnen Vertretungsprofessorin Dr. Cornelia Gretz, Vertretungsprofessorin Dr. Isabell Osann und Professor Dr.-Ing. Christof Gipperich.

Worin besteht das besondere didaktische Konzept?

Henrike Mattheis: Die KollegInnen haben gemeinsam analoge und digitale Lehr- und Lernräume beispielhaft aufeinander abgestimmt und die Raumgestaltung als einen andauernden Prozess verstanden, der alle Nutzer vereint. So war die Innovationsmeile von Beginn an studiengangs- und hochschulübergreifend gedacht worden, um den direkten Austausch zu fördern.

Kennen Sie das Jury-Urteil?

Henrike Mattheis: Selbstverständlich, ich kann gerne daraus zitieren: „Das Konzept der Innovationsmeile an der Hochschule in Biberach zeigt beispielhaft, wie man Studierende exzellent auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten kann und den Gründergeist exzellent fördert. Das Konzept der Innovationsmeile in Biberach hat viel Potenzial, um aus einem räumlichen Experiment irgendwann einen neuen Lehr- und Lernstandard zu entwickeln.“

Was finden die Studierenden vor?

Isabell Osann: Wir vermitteln ihnen Future Skills wie Kreativität, unternehmerisches Handeln, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen und kollaboratives Arbeiten. Die Innovationsmeile umfasst drei Labore. Ich beispielsweise bin für das Design-Thinking-Lab verantwortlich, in dem unsere Studierenden agile Methoden kennenlernen, mit Hilfe derer sie schnell nutzerorientierte Lösungen entwickeln und die sie für Innovationsprojekte einsetzen können.

Cornelia Gretz: Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Gründerkultur. Hier bieten wir das C-Lab, in dem Co-Working stattfindet und Teams von einem Gründungspaten begleitet erlernen, wie sie eine Geschäftsidee samt Business Plan und Pitch entwickeln.

Christof Gipperich: Ich schließe den Kreis mit dem Building-Information-Modeling-Labor, kurz BIM-Lab. Hier lernen die Studierenden modellbasierte Planungsmethode und sie können mit moderner technischer Ausstattung wie VR-Brillen oder 3-D-Drucker und Hochleistungscomputern experimentieren.

Haben Sie weitere Pläne mit der Innovationsmeile?

Cornelia Gretz: Tatsächlich wollen wir die vorhandenen Strukturen noch in diesem Jahr ausbauen und die Gründungsaktivitäten im Rahmen einer Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung intensivieren.

Christof Gipperich: Und auch das BIM-Lab wird erweitert. Die Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement plant ein Innovationslabor mit weiteren Stationen und Tools.

Isabell Osann: Unsere nächster Innovationsschritt lautet vernetzte hybride Kollaboration. So können wir analoge und digitale Arbeitsweisen miteinander verbinden.

Die Auszeichnung „Hochschulperle“

„Hochschulperlen“ sind innovative beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. Im Jahr 2022 sucht der Stifterverband Projekte unter dem Motto zukunftsorientierte Lernräume nach besonderen, zukunftsweisenden Lernarchitekturen und zeichnet neben physischen Hochschulräumen auch Konzepte, Prozesse und Teams (im Kontext physischer Lernraumgestaltung) aus.