Hochschule lädt zum Girls‘ and Boys‘ Day

Einblicke in das Berufsleben, frei von Geschlechterklischees und der landläufigen Vorstellung, welche Berufe für Frauen oder Männer besonders geeignet seien – oder eben nicht. Der Girls‘ and Boys‘ Days gibt Jugendlichen der 7. und 8. Klasse die Möglichkeit, herauszufinden, was sie selbst wollen. An dem bundesweiten Aktionstag, der in diesem Jahr auf den 28. April fällt, beteiligt sich auch die Hochschule Biberach (HBC).

Jungen und Mädchen können an dem Tag von 9 bis 15 Uhr an dem Programm an der HBC teilnehmen. Ziel des Tages ist es, den Schülern und Schülerinnen einen Einblick in mögliche zukünftige Berufsfelder zu geben – und gleichzeitig die Studienbereiche der Hochschule in den Blick zu nehmen.

Um die klischeefreie Berufswahl zu fördern, zeigen an diesem Tag drei Referenten und Referentinnen von Young and Queer Ulm in einem Workshop, wie Rollenbilder zustande kommen und wie man sich von den Vorurteilen, die mit ihnen zusammenhängen, unabhängig machen kann, wird in der Ankündigung geschrieben. Anschließend bekommen die Mädchen die Gelegenheit, ins Bauingenieurinnenwesen und in ein Anwendungsfeld der Architektur, sowie ins Wasserbaulabor hineinzuschnuppern. Die Jungen erhalten Einblick in die Bereiche E-Learning und Hochschulkommunikation und können ihre eigenen Videobeiträge über den Tag produzieren. Egal welcher Bereich, es geht nicht nur ums Zuschauen, sondern gerade darum, selbst Hand anzulegen und sich auszuprobieren, heißt es.