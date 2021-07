Hochschule lädt Studieninteressierte auf den Campus ein

Hochschule zum Anfassen: Was in den vergangenen Monaten Pandemie-bedingt nicht möglich war, bietet die Hochschule Biberach (HBC) nun kurzfristig allen Studieninteressierten und ihren Eltern an, nachdem die Inzidenzen deutlich gefallen sind. Mit der Präsenz-Veranstaltung meetup@HBC am Montag, 26. Juli, gibt die Hochschule die Gelegenheit für unverstellte Einblicke vor Ort, etwa in Labore, Projekträume, Hörsäle oder in die Bibliothek.

Bei der Veranstaltung ab 16 Uhr am Innenstadt-Campus in der Karlstraße 11, Gebäude B, liegt der Fokus auf persönlichen Begegnungen. Bevor die Bewerbungsphase für das kommende Wintersemester am 31. Juli endet, stehen Hochschulmitglieder aus allen Studiengängen sowie aus den Servicebereichen für Fragen rund ums Studium zur Verfügung. Eingeladen sind Studieninteressierte, die noch unentschieden sind, ebenso wie diejenigen, die sich bereits beworben haben, aber bislang keine Möglichkeiten hatten, die Hochschule von innen zu erleben. „Über ein Jahr lang konnten wir Schülerinnen und Schüler nicht zu uns einladen – das wollen wir nun nachholen. Wir freuen uns aufs Kennenlernen und darauf, dass wir vor Ort zeigen können, was uns ausmacht“, sagt Professor Jens Winter, Prorektor für Lebenslanges Lernen und Internationales.

Die Veranstaltung meetup@HBC findet unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen statt. Es gelten eine Maskenpflicht sowie die 3-G-Regel „geimpft, getestet, genesen“. Schnelltests können vor Ort durchgeführt werden.