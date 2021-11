Hochschule lädt Abiturienten zum Informationstag ein

Wie geht es nach dem Abitur weiter: Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Studium? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Schließlich bieten sich jungen Menschen heutzutage unzählig viele Zukunftsmöglichkeiten. Die Hochschule Biberach stellt am Mittwoch, 17. November, bei einem Studieninformationstag ihr Angebot vor.

Wer studieren möchte, kann oder muss sich zwischen 9168 Bachelor-Studiengängen entscheiden, für die man sich an Universitäten, pädagogischen, dualen oder angewandten Hochschulen einschreiben kann. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Standorten, an denen ein Studium möglich ist.

Soll es die Großstadt sein, die endlich Abenteuer und Abwechslung verspricht oder lieber die Region, in der man aufgewachsen ist, nah an Familie und Freunden? Wie also findet jemand, der noch unentschieden ist, weil er viele Interessen und Talente hat, oder unsicher, was am besten zu ihm passt, das richtige Angebot?

Um bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, veranstaltet die Hochschule Biberach (HBC) jedes Semester einen Studieninformationstag – in diesem Semester am Mittwoch, 17. November. An diesem Tag können sich Abiturientinnen und Abiturienten auf dem Campus umsehen und herausfinden, ob ein Studium an der Hochschule Biberach das Richtige für sie ist.

Laborbesichtigungen und Schnuppervorlesungen verschaffen einen besonderen Einblick in die verschiedenen Studiengänge. BWL, Architektur, Biotechnologie, Energieingenieurwesen, Projektmanagement oder Bauingenieurwesen? „Eine schwierige Entscheidung, bei der die Professorinnen und Professoren sowie die Studierenden höherer Semester gerne weiterhelfen. Denn persönlicher Kontakt wird an der HBC großgeschrieben“, so die Hochschule in ihrer Pressemitteilung.

Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stehen alle Hochschulangehörigen für sämtliche Fragen rund um das Studium und das Leben in und um Biberach zur Verfügung, um individuelle und vielversprechende Karrierewege zu ebnen.

Der Studieninformationstag beginnt um 14 Uhr auf dem Campus Stadt. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln (getestet – genesen – geimpft) sowie die Abstandsregelung und Maskenpflicht, beziehungsweise die zu dem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln.