Hochschule lädt zur Jobmesse

Die Hochschule Biberach veranstaltet am Dienstag, 8. Mai, die 11. HBC.jobmesse, von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich rund 80 Unternehmen am Campus Stadt in der Karlstraße. An dem Tag gibt es Informationen über Praktikamöglichkeiten und den Berufseinstieg. Die Messe richtet sich an Studierende, Absolventen und Young Professionals. Auch Studieninteressierte, die die Berufswelt näher kennenlernen wollen, sind willkommen. Die Unternehmen, die an der HBC.jobmesse teilnehmen, kommen aus den Branchen Bauwesen, Energie, Biotechnologie und BWL. Der Eintritt ist frei.