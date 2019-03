Hochschule lädt Mädchen ein

Am Girls’ Day, am 28. März, öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen ihre Türen für Schülerinnen ab der fünften Klasse – auch die Hochschule Biberach. Schülerinnen lernen an diesem bundesweiten Aktionstag Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind.

Auch die HBC bietet Mädchen eine solche Möglichkeit. Irmgard Lochner-Aldinger, Bauingenieurin und Professorin für Tragwerkslehre im Studiengang Architektur der Hochschule Biberach, hat auf der Plattform www.girls-day.de ein Angebot eingestellt: „Was macht ein/e Bauingenieur/in und wie funktioniert ein Tragwerk?“ findet von 10 bis 13 Uhr statt. 15 Mädchen können bei diesem Workshop herausfinden, welche Rolle Tragwerke für den Entwurfsprozess spielen und warum Ingenieurinnen daran ganz wesentlich beteiligt sind.