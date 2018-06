Hochschule kooperiert mit Universität in Oklahoma

Ein wichtiges Ziel in der Internationalisierung hat die Hochschule Biberach erreicht: Die Fakultät Betriebswirtschaft hat einen Kooperationsvertrag mit der East Central University (ECU) Oklahoma in den USA abgeschlossen.

Studierende der Studiengänge Betriebswirtschaft (Bau und Immobilien) sowie Energiewirtschaft aus Biberach können dort ab sofort ein Auslandssemester verbringen „und sind dafür von den Gebühren befreit, die an amerikanischen Universitäten üblich sind“, so die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes, Sinje Miebach. Auch Studenten der ECU können an dem Austauschprogramm teilnehmen und in Biberach studieren.

Damit bietet die Fakultät Betriebswirtschaft ihren Studierenden ein breites Angebot an Austauschplätzen im englischsprachigen, folgt die USA doch auf zwei irische Partnerhochschulen, die im vergangenen Jahr vereinbart werden konnten, sowie der seit langem bestehenden Partnerschaft mit der London South Bank University.

An der ECU studieren rund 5000 junge Menschen. In vier Fakultäten sind Studiengänge in den Themenfeldern Business, Recht, Kunst und Krankenpflege organisiert. Die Stadt Ada hat 16 000 Einwohner und ist etwa eineinhalb Autostunden von Oklahoma-City entfernt. Damit sind die beiden Hochschulen durchaus vergleichbar – „familiär geprägt und bestens gewertet“, so Miebach. Zu Semesterbeginn hatte eine Delegation der ECU die Hochschule Biberach besucht und persönliche Kontakte zur Fakultät Betriebswirtschaft geknüpft.