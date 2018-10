Hochschule: Experte für elektrische Systeme berufen

Die Energiewende gestalten: Damit befasst sich als Ingenieur für Energiespeicher und Netzintegration seit 20 Jahren – und hierfür will er sich künftig an der Hochschule Biberach in Lehre, Forschung und Transfer einbringen. Der Studiengang Energie-Ingenieurwesen hat den Experten für elektrische Systeme zum Wintersemester 2018/2019 berufen. Wachenfeld wird Bachelor- und Masterstudenten unterrichten sowie das Labor für Elektrische Systeme im Institut für Gebäude- und Energiesysteme wissenschaftlich leiten. Er hat Elektrotechnik an der Universität Gesamthochschule Kassel studiert und dort die Diplomabschlüsse auf FH- sowie Uni-Level abgelegt. Als Projektingenieur war er zunächst in der technischen Gebäudeausrüstung tätig, seit 1998 bei der SMA Solar Technology AG. Zahlreiche Patente hat er in dieser Zeit entwickelt, Forschungsvorhaben realisiert und seine Erfahrungen bei Tagungen sowie Vorträgen eingebracht.