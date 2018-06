Hochschule Biberach punktet wieder beim Ranking

Und wieder spielt die Hochschule Biberach vorne mit: Beim Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung CHE kam Biberach unter die ersten 20. Untersucht wurde in diesem Jahr das Fach Betriebswirtschaftslehre. Biberach punktete in den Kategorien Lehrangebot, Studiensituation und Unterstützung am Studienanfang.

„Wir freuen uns. Es ist wie wenn man sich als Fußballmannschaft zum wiederholten Mal für die Champions League qualifiziert“, sagte Professor Norbert Büchter, Prorektor der Hochschule Biberach, bei der Präsentation des CHE-Rankings. Das Gütersloher Centrum hat in diesem Jahr das Fach Betriebswirtschaftslehre unter die Lupe genommen. An der Hochschule Biberach (HBC) wurden folglich die Studiengänge „Betriebswirtschaft Bauen und Immobilien“ und auch erstmals „Energiewirtschaft“ begutachtet, außerdem die berufsbegleitenden Studiengänge „Internationales Immobilienmanagement“ und „Unternehmensführung Bau“.

Insgesamt 163 deutsche und österreichische Hochschulen konkurrierten beim Ranking. Biberach konnte sich auf Rang 14 platzieren und damit auch vor der regionalen Konkurrenz in Ravensburg, Albstadt-Sigmaringen, Neu-Ulm und Nürtingen.

Das CHE-Ranking basiert auf drei Säulen. Studenten werden befragt, die Hochschulen liefern Informationen zu Angeboten und Infrastruktur, darüber hinaus recherchiert das Gütersloher Institut noch selbst. In drei der vier zentralen Bewertungskategorien erhielt Biberach den grünen Punkt der Spitzengruppe: für die Studiensituation, das Lehrangebot und die Unterstützung zu Beginn des Studiums.

Gute Noten für die Professoren

Besonders stolz sind die Verantwortlichen an der Hochschule Biberach, dass die Studierenden ihnen in vielen Unterkategorien exzellente Noten gegeben haben. So bewerteten die junge Leute das soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrkräften mit 1,1. Mit der Betreuung durch ihre Professoren zeigten sie sich besonders zufrieden. Dazu gehört auch die Kritikfähigkeit der Lehrkräfte. Dafür gaben die Studenten ihren Profs die Note 1,5.

Gut abgeschnitten hat die HBC auch bei der Studiendauer. So gab es auch in in er Kategorie „Abschluss in angemessener Zeit“ den grünen Punkt.

In der Mittelgruppe findet sich Biberach hingegen im Feld „Kontakt zur Berufspraxis“. Hier spielte ein Rolle, dass die Hochschule keinen zentralen Karriereservice anbietet. „Für eine solche Einrichtung sind wir einfach zu klein“, sagte Pressesprecherin Anette Schober-Knitz. Der Kontakt zur Berufspraxis sei in Biberach aber gut, betonten BWL-Dekan Professor Norbert Geiger und Professor Bernd Lewin vom Studiengang Energiewirtschaft. Geiger wies unter anderem darauf hin, dass die Studenten ihre Abschlussarbeiten in Unternehmen schreiben, außerdem kämen Berufspraktiker in Lehrveranstaltungen. „Viele unserer Studierenden haben schon vor Abschluss des Studiums eine Stelle sicher“, berichtete er. „Unternehmen sprechen uns an, weil siesich unseren Absolventen präsentieren wollen.“

Die Hochschule verspricht sich vom CHE-Ranking einen Werbeeffekt. „Wir als kleine regionale Hochschule können so bundesweit auf uns aufmerksam machen“, sagte Geiger. „Wir haben festgestellt, dass wir nach jedem guten Rnaking einen zusätzlichen Schwung an Bewerbungen bekommen“, berichtete Büchter.

Das Hochschulranking gibt es gedruckt im Zeit-Studienführer sowie online unter www.zeit.de/che-ranking.de