Hochschule Biberach belegt Spitzenplatz in CHE-Ranking

Mit Angeboten zur Orientierung im Studium und für die Vorbereitung auf den Beruf kann die Fakultät Betriebswirtschaft der Hochschule Biberach (HBC) im aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) punkten: In den Kategorien „Unterstützung am Studienanfang“ und „Kontakt zur Berufspraxis“ positionieren sich die Bachelor-Studiengänge BWL (Bau und Immobilien) sowie Energiewirtschaft im bundesweiten Vergleich mit anderen Hochschulen in der Spitzengruppe. In einer Kategorie schneidet die HBC jedoch weniger gut ab.

Die Note 1,5 geben die Studierenden für das „Soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden“, auch die „Organisation der Praxisphasen“ und die „Fachliche Betreuung und Anleitung durch das Unternehmen“ bewerten sie mit gut (1,9).

„Unsere Stärke zeigt sich im persönlichen Kontakt“, fasst Professor Norbert Geiger, Dekan der Fakultät BWL, die Ergebnisse zusammen. Dies gelte für den intensiven Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden ebenso wie zwischen Hochschule und Wirtschaft.

Unterstützung beim Einstieg

Orientierung zu geben sei eine relevante Aufgabe von Hochschulen, ergänzt Professor Jens Winter, Prorektor für Lebenslanges Lernen und Internationales an der HBC. Studieninteressierte sähen sich mit einer Flut von Möglichkeiten konfrontiert.

„In der Folge gelingt der Start in das Studium oftmals nicht oder nur schwer“, so Winter. Deshalb legt die HBC ein besonderes Augenmerk auf diesen ersten Abschnitt. „Unsere Erstsemester werden mit einer Starterwoche willkommen geheißen, erhalten eine gezielte Unterstützung im MINT-Bereich und werden in der Entwicklung ihrer individuellen Kompetenzen begleitet“, berichtet Winter.

Auch den Übergang vom Studium in den Beruf stellt die HBC in den Fokus ihrer Arbeit – „bis hin zu persönlichen Kontakten, die unsere Professorenschaft mit der beruflichen Praxis pflegt“. Diese Formate habe man auch im aktuellen Sommersemester, das aufgrund der Corona-Pandemie digital umgesetzt werden muss, angeboten, zum Beispiel in Form einer Podcast-Reihe mit Tipps zum Studienstart.

Den individuellen Entwicklungspfad für ihre Studierenden möchte die Fakultät BWL in Zukunft noch stärker in den Vordergrund stellen. Dabei setzen die Studiengänge Bau und Immobilien sowie Energiewirtschaft auf ein sogenanntes Schwerpunktmodell, so Dekan Geiger. Im ersten Studienabschnitt entscheide sich der Bewerber für ein betriebswirtschaftliches Studium an der HBC.

Im zweiten Studienabschnitt entscheidet sich der Studierende für einen der möglichen Schwerpunkte, etwa das Profil Bau und Immobilien oder Energiewirtschaft, weitere Wahlmöglichkeiten sollen folgen.

Mit diesem Modell erhielten die Studienbeginner mehr Spielraum – und gleichzeitig die Möglichkeit einer Spezialisierung. „Die Entscheidung aber kann innerhalb einer Orientierungsphase reifen“, so der Dekan. Durch die Ergebnisse des CHE-Rankings sieht sich die Fakultät in diesen Überlegungen bestätigt.

„Das Problem ist bekannt“

Weniger zufrieden zeigen sich die Studierenden mit der räumlichen Situation. Deutlich wird diese Kritik durch die Bewertung in der Kategorie „Studiensituation insgesamt“. „Das Problem ist bekannt, aber allein durch uns als Nutzer der Landesgebäude nicht lösbar“, erläutert Winter.

Die Hochschulleitung verfolge Pläne zur langfristigen Campusentwicklung. Nach der Modernisierung des Zeichensaals im Studiengang Architektur im vergangenen Semester stehe in den kommenden Monaten die Sanierung eines weiteren Abschnitts am Campus Stadt an.