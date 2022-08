Hochschule Biberach auf Georgienreise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Juli brach eine Gruppe von zehn Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Projektmanagement (Bau) der Fakultät Bauingenieurwesen an der HBC mit Professor Gotthold Balensiefen und Studiengangsassistentin Melissa Bumiller nach Georgien auf. Zehn Tage lang bereiste die Gruppe verschiedene Städte und Orte des Landes. Um die verschiedenen Regionen Georgiens kennen zu lernen, startete die Reisegruppe in Tfilis, machte Station in Gori und besichtigte zuletzt noch Batumi am schwarzen Meer.

Selbstverständlich besuchten die Studierenden auch Biberachs Partnerstadt Telawi. Dort wurden sie von Diana Phkovelishvili, der Verantwortlichen für Tourismus und die Partnerschaft mit der Stadt Biberach, und ihrer Familie mehr als herzlich aufgenommen. In Telawi hatten die Studierenden durch die guten Kontakte vor Ort die Möglichkeit, sowohl die Musik- und Berufsschule zu besichtigen, als auch mit dem stellvertretenden Bürgermeister und dem Bauamtsleiter von Telawi ins Gespräch zu kommen. Sofort konnten gemeinsam einige Projektideen entwickelt werden. An der mit erheblicher Unterstützung des Partnerschaftsvereins der Stadt Biberach neu eingerichteten Berufsschule in Telawi besteht beispielsweise der Bedarf an geeignetem Personal, um die Lehre im Handwerksbereich abhalten zu können. Zudem weist die von deutschen Fördermitteln und maßgeblich durch die Hochschule Biberach 2005 neu errichtete Musikschule einige Baumängel auf, welche die Studierenden bereits vor Ort teilweise analysiert haben. Die Handwerksexpertise und das entsprechende technische Know-How bringen die Studierenden bereits mit, sodass bei gegebener finanziellen Unterstützung sehr gerne geholfen wird.

Telawi als Herz der Weinbauregion Kachetien bot vor allem auch interessante Einblicke in die traditionelle Art und Weise der über 8000 Jahre alten Weinherstellung. Ein besonderer Baustellenbesuch in diesem Kontext war ein Resort inmitten von Weinbergen, welches aus einzelnen, liegenden „Quevrys“, den Gefäßen zur traditionellen Weinherstellung, besteht.

Insgesamt war die Reise durch die Offenheit der Menschen, zahlreiche interessante Gespräche und nicht zuletzt vom exzellenten georgischen Essen geprägt. Tiefergehende Eindrücke der Reise verschafft die Instagramseite der Exkursion (excu_georgia), die zum Durchstöbern einlädt.