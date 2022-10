Hochschul-Professoren stellen ihre Themen vor

Mit welchen Themen befassen sich die Wissenschaftler der Hochschule Biberach (HBC) und was hat das mit dem Alltag der Menschen zu tun? In der Vortragsreihe „Wissen am Montag“ stellen Professoren aus unterschiedlichen Disziplinen ihre Fachgebiete dar .

In den rund 30-minütigen Vorlesungen geht es laut Pressemitteilung der HBC um Möglichkeiten, Energie zu sparen, das eigene Haus fit für die Zukunft zu machen und um die Fragen, wie der Strom- oder Immobilienmarkt tatsächlich funktioniert. Anschließend haben die Zuhörer die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. „Ob Erwachsene oder Jugendliche – mit unserer Reihe holen wir das Publikum in ihrer Lebensrealität ab und zeigen gleichzeitig auf, welchen Beitrag Ökonomen und Ingenieure leisten, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern“, so Professor Andreas Gerber aus dem Studiengang Energie-Ingenieurwesen.

Die nächsten Veranstaltungen sind: „Hausbesitzer im Dilemma: erst Altersvorsorge, dann Sanierungsstau“ (21. November), „Heizen ohne Kosten: Wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung funktionieren“ (5. Dezember), „Wie funktioniert der Strommarkt und gibt es Übergewinne wirklich? Hintergründe und Handlungsoptionen“ (9. Januar), „Holz, Wasserstoff oder Wärmepumpenstrom – wie sieht die Wärmeversorgung von Morgen aus?“ (23. Januar), „Immobilien: Märkte, Preise und Produkte“ (6. Februar), „Luftdichtheit von Gebäuden – Nutzen oder Risiko?“ (20. Februar) sowie „Mit Anlagen- und Energie-Monitoring die Energieeffizienz verbessern“ (6. März).

Das Gesamtprogramm hat die HBC unter www.hochschule-biberach.de zusammengestellt. Hier finden Interessierte den Link für die kostenfreie Online-Teilnahme, für die keine Anmeldung notwendig ist.