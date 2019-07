Hochrein und Hägele meistern in Roth Langdistanz

Jonas Hochrein und Thomas Hägele von der TG Biberach haben bei der Challenge Roth ihren ersten Triathlon über die Langdistanz bestritten. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon über 42,195 Kilometer galt es dabei zu meistern.

Hochrein stieg nach 1:20 Stunden aus dem Main-Donau Kanal. Die Radstrecke gilt, trotz der 1200 Höhenmeter, als eine der schnellsten Langdistanzstrecken der Welt. Aufgrund des zunehmenden Windes in der zweiten Radrunde nahm Hochrein das Tempo raus, um die Beine für den Lauf zu schonen. Nach 5:13 Stunden (34,5 km/h im Schnitt) rollte Hochrein in die zweite Wechselzone, um dort auf die Laufstrecke zu wechseln. Trotz eines kleinen Tiefs zwischen Kilometer 15 und 25 bewältigte Hochrein den Marathon in 3:42 Stunden. Insgesamt blieb die Stoppuhr beim Zieleinlauf bei 10:21 Stunden stehen. Dies bedeutete den 51. Platz unter 117 Startern in der Altersklasse M25.

Thomas Hägele beendete das Schwimmen in 1:16 Stunden. Durch aufkommende Magenprobleme wurde der TG-Sportler auf der Radstrecke gebremst und wechselte nach mäßigen 6:15 Studen zum Laufen. Auch hier hat er mit der Verdauungsproblemen zu kämpfen, bei gedrosseltem Tempo konnte er aber durchhalten und schließlich zufrieden seinen ersten Langdistanz-Triathlon nach 12:44 Stunden beenden.