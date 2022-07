Hochglanz und Wohlklang in Biberachs guter Stube

Den lauen Sommerabend genießend, im entspannten Plausch mit Gleichgesinnten harrten bereits Stunden vor Konzertbeginn zahlreiche Gäste auf den Tribünen und Bänken des festlich herausgeputzten Biberacher Markplatzes auf das große Ereignis. Nach mehreren Jahren coronabedingter Pause hatten die beiden Dirigenten, Günther Luderer und Andreas Winter, für das Open Air Konzert ein ansprechendes aber auch anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Pünktlich um 21 Uhr eröffnete dann das Neumitglied des Musikvereins, Andreas Holland, mit einigen launigen Begrüßungsworten die Veranstaltung, bevor der Moderator und Musikdirektor Andreas Winter ans Mikrofon trat und Hintergrundinformationen zur erklingenden Musik und den Besonderheiten der Besetzung der beiden Orchester lieferte.

Noch nicht auf Youtube zu finden sei die zur Eröffnung gemeinsam, mit großer Besetzung aus dem Biberacher Jugendsinfonieorchester und dem Sinfonieorchester des Musikvereins, gespielte Ouvertüre „Sarnia“. Der britische Komponist Chris Claxton hatte darin die Hymne der Kanalinsel Guernsey zu einem grandiosen Klanggemälde mit epischen Ausmaßen verarbeitet. Nach anfänglich noch etwas dünnen Klängen zauberten die Tontechniker von „Audio Concept“ mit dem Einsatz von 64 Mikrofonen schließlich einen erhabenen Wohlfühlsound, der vor allem auch den folgenden Medleys aus Musical und Filmmusik zugutekam.

Andrew Lloyd Webbers „Phantom der Oper“ mit seinem düsteren, von Moll und Chromatik geprägten Beginn beeindruckte in den Tuttistellen mit sattem Sound, ließ aber zunächst in den lyrischen und solistischen Teilen mitunter noch die richtige Balance vermissen. Die begleitende Harfe übertönte gelegentlich die Holzbläser-Soli und die hohen Blechbläser stachen manchmal allzu deutlich hervor. Die beherzt angepackten effektvollen Orchestertuttis und vor allem die im zarten Pianissimo verhauchten, filigranen Schlussakkorde des Medleys versöhnten jedoch mit den anfänglichen Unausgewogenheiten. Mit Klaus Badelts eindrucksvoller Musik zum Film „Fluch der Karibik“ in einem Arrangement von Ted Rickett zündete schließlich ein orchestrales Feuerwerk, das keine Wünsche offen ließ. Einen zusätzlichen Gänsehauteffekt bescherte das Einschalten der Festbeleuchtung auf dem Marktplatz: Hochglanz und Wohlklang in der guten Stube der Stadt. Einer der größten Filmmusikkomponisten, Ennio Morricone, vor allem bekannt geworden durch Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“, brachte nach den vorangegangenen, eher dunklen und dramatischen Stücken mit seinem „Cinema Paradiso“ helle und freundliche Klänge zum Erklingen. Die weitgespannten Melodien des Liebesthemas erweckte Dirigent Günther Luderer als Solist auf der Violine zu sinnlichem Leben.

Nach einer kurzen Umbaupause ging die musikalische Weltreise mit dem Sinfonieorchester des Musikvereins unter Leitung von Musikdirektor Andreas Winter schwungvoll weiter. Nach England, der Karibik und Italien erklang nun eine Auswahl aus den Slawischen Tänzen des böhmischen Komponisten Antonin Dvorak sowie drei der norwegischen Tänze von Edvard Grieg, der vor allem durch seine Peer Gynt Suite bekannt wurde. Die eingängigen, folkloristisch geprägten Melodien gehören mit ihren pointierten Tanzrhythmen zu den Standards klassischer Orchestermusik, obwohl sie zunächst für vierhändiges Klavier geschrieben wurden. Die kontrastreiche, durchaus repräsentative Auswahl stellte dabei in ihrer Komplexität, Differenziertheit und Transparenz hohe Anforderungen an das Sinfonieorchester und gleichermaßen an die Zuhörer, wobei manche Feinheiten der Partitur in der Open Air Situation vielleicht doch nicht in alle Ohren gingen.

Eine echte Herausforderung stellte schließlich die zum Abschluss erklingende „Bohemian Rhapsody“ der Rockband Queen bzw. Freddy Mercury dar. Die gegenüber der Rockversion etwas geglättete und gekürzte Version für Sinfonieorchester mit Michele Costantine an der Solobratsche für den Gesangspart und Fabian Barth an der Trompete als E-Gitarren-Solo-Ersatz setzte einen markanten Schlussakzent. Die sehr kantabel und ausdrucksvoll gespielte Bratsche kam ebenso wie die fetzige Trompetenimprovisation den Intentionen des Originals nicht nur recht nahe sondern ließen die gestaltkräftigen Vorbilder in ganz neuem Licht erscheinen und unterstrichen damit die Universalität und künstlerische Qualität des Jahrhundertwerkes. Nach rund zwei Stunden gingen mit langanhaltendem Applaus ein herausragendes, stimmungsvolles Konzert zu Ende und tausende zufriedene Zuhörer, beladen mit diversen Ohrwürmern, nach Hause oder zur späten Einkehr in die noch quicklebendige Altstadt.