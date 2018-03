Hitze macht Mensch und Tier zu schaffen

Endlich zeigt sich der Sommer mit Werten von über 30 Grad von seiner sonnigsten Seite. Und momentan ist keine Abkühlung in Sicht. Da kommen Mensch und Tier ganz schön ins Schwitzen. Da bleibt einem fast nur die Abkühlung im Freibad. Doch unter der heißen Saharaluft leiden auch viele: Vor allem älteren Menschen und Säuglingen macht die Hitzewelle zu schaffen.

Auch in der Praxis am Holzmarkt spüren das die Ärzte schon: „Es sind schon vereinzelt Patienten da gewesen, denen die Hitze nicht guttut. Sie haben vermehrt Kreislaufprobleme“, sagt Herbert Pfender, Facharzt für Allgemeinmedizin. „Viel Flüssigkeit ist deshalb das A und O.“ Am besten sei Wasser mit gar keiner oder wenig Kohlensäure, „davon kann man einfach mehr trinken“. Früchtetees oder verdünnte Säfte seien durchaus auch in Ordnung. Herbert Pfender rät zu zweieinhalb Litern pro Tag, „und das, wenn man nicht stark schwitzt“.

Keine sportlichen Aktivitäten

„Einige ältere Menschen bekommen bei der Hitze wirklich erhebliche Kreislaufprobleme“, sagt auch Christian von Tirpitz, Chefarzt der Sana-Kliniken Biberach. „Viele von ihnen trinken sowieso schon wenig, und bei der Hitze haben sie zusätzlich einen erheblichen Flüssigkeitsverlust.“ Außerdem rät er, alle unnötigen körperlichen Aktivitäten während der Mittagshitze zu vermeiden.

„Es ist wirklich wichtig, sportliche Aktivitäten vor allem in der Mittagszeit möglichst einzuschränken“, sagt Herbert Pfender. „Wichtig ist, die Zeit draußen im Schatten zu verbringen und einen Sonnenschutz mit einem hohen Lichtschutzfaktor aufzutragen“, so der Mediziner. „Für ältere Menschen und Säuglinge ist es empfehlenswert, immer eine Kopfbedeckung zu tragen mit Nackenschutz.“

Auch Tiere müssen mit der Hitze klarkommen. Den Temperaturanstieg sieht Tierärztin Renate Uhlir ihren tierischen Patienten deutlich an: „Einige Tiere haben ebenfalls Kreislaufprobleme oder kommen mit Insektenstichen zu mir“, sagt die Biberacherin. Relativ viele Hundebesitzer würden auch kommen, weil ihre Tiere Durchfall haben oder spucken müssen: „Die Hunde fressen herumliegende Sachen, die schon lange in der Sonne liegen und deshalb faulig sind.“ Generell sei es zurzeit in der Praxis aber eher ruhig, weil die Menschen mir ihren Hunden lieber drinnen blieben. „Die Tiere sind bei solchen Temperaturen auch eher träger als sonst.“

Das stellt auch Hundebesitzerin Rike Wagner fest. Ihrer Hündin Missy ist es zurzeit auch einfach zu heiß draußen: „In der Mittagshitze versuche ich möglichst, mit ihr im Haus zu bleiben. Wenn, dann gehen wir nur ganz kurz raus.“ Rike Wagner achtet darauf, dass ihr Husky-Mischling genügend trinkt: „Etwa viermal so viel wie sonst.“ Und manchmal bekommt Missy auch ein bisschen Gurke oder Melone zur Abkühlung. „So anders als uns Menschen geht es den Hunden bei der Hitze vermutlich auch nicht.“