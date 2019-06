Historisches Biberach ist Thema

Der historische Kriminalroman „Das Mahnmal“ von Kiara Lameika führt seine Leser durch das spätmittelalterliche Oberschwaben. „Das Mahnmal“ ist der Debutroman des Autors Lars Stursberg. Der Sendener hat den Kriminalroman unter seinem Pseudonym Kiara Lameika veröffentlicht.

Die Geschichte beginnt in Augsburg, wo ein 13-Jähriger Webersohn in eine brutale Mordserie verwickelt wird. Auf dem Weg zum Markt stolpert Mathes auf einer der Lechbrücken über das erste grotesk entstellte Opfer des Mörders. Um seinen Schwarm, die Patriziertochter Ursula Fugger zu beeindrucken, versucht er zur Aufklärung der Morde beizutragen. Die Suche nach Spuren und dem Täter führen ihn weit über die Grenzen von Augsburg hinaus und bringen ihn in Lebensgefahr.

Seine Verfolgung führt Mathes bis an den Bodensee und in die heutigen österreichischen Alpen. Auf dem Weg dorthin macht er in Ulm, Ravensburg und damit auch in Biberach Halt. Interessierte können in dem knapp 500-seitigen Roman das historische Biberach erkunden. Spielorte sind unter anderem die Stadtpfarrkirche St. Martin, der Marktbrunnen und das damals noch unvollendete Rathaus.

In „Das Mahnmal“ werden historische Fakten mit einer spannenden und jugendlichen Detektivgeschichte vereint. Wer sich für mittelalterliche Abenteuergeschichten mit einem lokalen Bezug interessiert, ist mit dem Kriminalroman gut beraten. Besonders junge Leser können sich mit dem Protagonisten und dem Schreibstil identifizieren. Das Buch ist ab einem Alter von zwölf Jahren zu empfehlen, da es die ein oder andere blutige Szene enthält.