Hip-Hop-Workshops und Seifenkistenbauen

Verschiedene Hip-Hop-Workshops finden am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, an der Jugendlkunstschule Biberach (Juks) statt.

Claudia Bordoni, langjährige Choreografin und Tänzerin und Begründerin des sogenannten E-Dance-Konzepts, bringt den Teilnehmern Grundschritte aus dem Bereich Old und New School Hip-Hop bei und vermittelt ihnen einen ersten Einblick in die Welt eines Hip-Hop-Tänzers. Konzepte sollen den Kindern helfen, sich selbst im Hip-Hop weiterzuentwickeln. Der Termin für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren ist am 14. Februar von 16 bis 17 Uhr und am Samstag von 14 bis 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Die Youngsterz ab 13 Jahren treffen sich am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 15 bis 16:30 Uhr (Gebühr: 30 Euro). Der Family-Workshop ab sieben Jahren ist am Samstag, 17 bis 18 Uhr (Gebühr: 20 Euro).

In der jungen Ferienakademie „Faschingsferien“ lautet das Motto „Auf die Kisten – fertig – los!“. Vom 25. bis 28. Februar, jeweils von 10 bis 14 Uhr, lernen Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren, wie man eine fahrtaugliche Seifenkiste herstellt. Die Jugendlichen werden zu Designern, Handwerkern, Ingenieuren und Rennfahrern. Jeder baut seine eigene Seifenkiste. Die Gebühr beträgt 124 Euro (inklusive der Materialkosten in Höhe von 86 Euro).