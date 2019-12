Hinrundenabschluss für TG in Denkendorf

Zum Abschluss einer überraschend sehr erfolgreichen Hinrunde in der Württembergliga treffen die Handballerinnen der TG Biberach am Samstag auf die HSG Deizisau-Denkendorf. Zumindest nach Minuspunkten ist die HSG aktuell virtueller Tabellenführer und damit der klare Favorit. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr in der Sporthalle in Denkendorf.

Die Spielgemeinschaft durchlebt aktuell eine wahre Sahnesaison. Nach einem perfekten Start mit 12:0 Punkten musste Deizisau-Denkendorf sich Stand jetzt nur dem TV Weilstetten geschlagen geben. Mit 17:3 Punkten rangiert die HSG aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, was für die enorme Qualität der Mannschaft spricht. Zuletzt konnte man das Spitzenspiel bei der TG Nürtingen II mit 31:29 gewinnen. Mit Anna Tonn spielt die aktuell Drittplatzierte der Torschützenliste im Rückraum der HSG (83 Treffer).

Die Biberacherinnen fahren trotz der jüngsten Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim mit einem sehr guten Gefühl nach Denkendorf. Schon sehr überraschend steht die TG zum Abschluss der Hinrunde sehr gut da und ist, was die Punkteausbeute anbelangt, deutlich über dem Soll. Aus den Fehlern des vergangenen Spiels haben die Biberacherinnen versucht zu lernen und zudem unter der Woche gut trainiert. Noch ein letztes Mal im Jahr 2019 gilt es, alles aus sich herauszuholen und als Team aufzutreten. Mit einer guten Abwehr im Gepäck möchte man die Gastgeberinnen, solange es geht, ärgern und den TG-Fans, die mitreisen werden, etwas bieten. Verzichten muss TG-Trainer Florian Nowack auf Jenny Wagner, die krankheitsbedingt fehlen wird. Dafür kehrt Anne Münzer ins Team zurück.