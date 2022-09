Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige Biberach trifft sich am Dienstag, 27. September, 14 Uhr, im Ochsenhauser Hof in Biberach. Bei der Veranstaltung geht es um Hilfsmittel in der häuslichen Pflege. Hilfsmittel wie Toilettenstuhl, Haltegriff oder Rollstuhl seien in der häuslichen Pflege unerlässlich, heißt es in der Mitteilung des Fachdiensts Hilfen im Alter der Caritas Biberach-Saulgau. Wer einen Angehörigen pflegt, ist auf Hilfsmittel angewiesen. Entscheidend bei der richtigen Wahl des Hilfsmittels ist, den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Darüber informiert eine Vertreterin der Firma Häussler, Technische Orthopädie. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind Anmeldungen bis Montag, 26. September, unter Telefon 07351 / 809 51 90 oder per E-Mail an hia@caritas-biberach-saulgau.de erforderlich. Weitere Infos gibt es bei den Fachdiensten Hilfen im Alter der Caritas, Andrea Müller, Telefon 07351 / 80 95 190), und der Diakonie, Karl-Heinrich Gils, Telefon 07351 /1502-50) und unter www.basisversorgung-biberach.de