Hilfsgüter sind auf dem Weg nach Telawi

Zahlreiche Hilfsgüter sind derzeit per Sattelzug über Polen, Weißrussland und Russland auf dem Weg in die georgische Partnerstadt Telawi.

Elf fleißige Helfer des Stadthallenteams, der Seniorenabteilung der freiwilligen Feuerwehr und des Vereins Städte Partner Biberach haben die Fracht verladen: Schulmöbel, Tische und Stühle für rund sieben Klassenzimmer, Spezialtische für eine Elektroausbildung, Kleinwerkzeug und Kleinmaschinen, die in Biberach nicht mehr benötigt werden, gesammeltes Kinderspielzeug und Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle und Gehhilfen für sozialschwache Bedürftige. Die gesamte Fracht geht in Telawi an die Berufsschule, das Sozialhaus und die Kindergärten.

Wie in den Vorjahren wird der Transport finanziell gefördert durch die „Engagement Global gGmbH“ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.