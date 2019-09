Hilfestellung für die Psyche

Die Biberacher Tage für seelische Gesundheit bieten vom 10. September bis 10. Oktober eine Reihe von Veranstaltungen, die Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörigen helfen und Mut machen sollen.

Die Reihe beginnt am 10. September um 19 Uhr im Traumpalast; nicht wie angekündigt mit dem Film „Helen“, sondern mit dem Film „About a girl“. Die 16-jährige Charleen überlebt einen Suizidversuch und muss sich mit ihrer Familie herumschlagen, dabei will sie doch eigentlich nur ihre Ruhe. Anschließend besteht Gesprächsmöglichkeit mit AGUS (Angehörige um Suizid) und der U25-Suizid-Onlineprävention.

Am 19. September geht es um 19 Uhr im Gemeindepsychiatrischen Zentrum, Saulgauer Straße 51, weiter mit einem kulturellen Schmankerl. Präsentiert werden an diesem Abend „Seelen-Stelen“ des Kreativtreffs der Tagesstätte unter Leitung von Diana Schuhmacher. Kunsthistoriker Uwe Degreif wird die Werke besprechen. Unter dem Titel „Lasst uns reden“ liest Thomas Laengerer anrührende Texte. Musikalisch wird der Abend von Ana Bienek begleitet.

Am 21. September findet von 10 bis 16.30 im Alfons-Auer-Haus in Biberach unter dem Dach der KEB ein Seminartag zum Thema „Resilienz – wie stärke ich meine Widerstandskraft?“ statt. Anmeldung über die KEB. Über das Thema „Suizidalität in Gesellschaft und Psychiatrie“ referiert am 26. September um 18 Uhr, ebenfalls im Alfons-Auer-Haus in Biberach, Bettina Jäpel, Chefärztin der Allgemeinpsychiatrie am ZfP Bad Schussenried.

Am 9. Oktober wird um 19 Uhr in der Tagesstätte des Gemeindepsychiatrischen Zentrum eine Selbsthilfegruppe für Partner von Menschen mit Psychosen gegründet. Gemeinsam mit der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen (KIGS) sind alle eingeladen, die in Partnerschaft mit einem Menschen mit Psychose leben. Die Selbsthilfegruppe kann ein Weg sein, Erfahrungen zu teilen und schwierige Situation gemeinsam zu bewältigen.

In Kooperation mit dem Kulturamt kommt im Rahmen des Kabarettherbsts Tobi Katze mit seinem Programm „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ am 10. Oktober um 20 Uhr ins Komödienhaus. Tickets gibt es beim Kartenservice im Rathaus.

Die Biberacher Tage für seelische Gesundheit finden zum neunten Mal statt. Verantwortlich ist ein Aktionsbündnis aus Caritas und Diakonie, Behindertenbeauftragter des Landkreises, Zentrum für Psychiatrie, St. Elisabeth-Stiftung, dem Verein „bela“, Angehörigen-Selbsthilfe, Angehörige um Suizid, dem Verein „Zurück ins Leben“ (ZiL), Netzwerk Burnout und Depression, Bildungsträger Katholische Erwachsenenbildung (KEB) und Familienbildungsstätte. Neu dabei sind die Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen und das Kulturamt Biberach.