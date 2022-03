Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Biberach, Daniel Poßeckert, ist Ansprechpartner für Menschen aus der Ukraine, die in Biberach Zuflucht suchen, und berät sie zu anstehenden Formalitäten. Montags und freitags wird er von einer ukrainisch sprechenden Kollegin unterstützt. Zum Wochenanfang waren 105 Menschen aus der Ukraine in Biberach gemeldet. Die Anmeldung bei der Ausländerbehörde ist Voraussetzung, dass Sozialleistungen in Anspruch genommen werden können. Daniel Poßeckert hilft auf Wunsch bei den jeweiligen Anträgen und vermittelt an die jeweils zuständige Stelle. Er hat auch ein Informationsblatt auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch erstellt, das Menschen, die Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen haben, Basisinformationen liefert, zum Beispiel zur Wohnsitzanmeldung, Vorsprache bei der städtischen Ausländerstelle und notwendigen Anträgen beim Landratsamt Biberach.

Ganz neu im Angebot hat die Volkshochschule Biberach einen Deutschkurs zur Erstorientierung und Wertevermittlung, der sich für Flüchtlinge aus der Ukraine eignet. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, landeskundliches Wissen zur Erstorientierung verbunden mit einfachen Deutschkenntnissen zu erwerben und können sich auf diese Weise schnell in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden.