Hilfe für Menschen in Not

Im Rahmen der Filialeröffnung in Biberach im Dezember hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg 17 000 Euro an die Stadt Biberach an der Riß gespendet.

Das Geld kommt der Stiftung „Kinder in Not“ (7500 Euro), der Barber Angels Brotherhood (7500 Euro) und der Turngemeinde Biberach (2000 Euro) zugute. Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, und Filialleiterin Christin Köhler waren zur Spendenübergabe mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler vor Ort.

„Selbst in einem wohlhabenden Land wie Baden-Württemberg gibt es noch zu viele Menschen, die in Not und auf Hilfe angewiesen sind“, leitete Norbert Zeidler, Biberachs Oberbürgermeister, ein und bedankte sich bei der Genossenschaftsbank: „Über die Spende der Sparda-Bank Baden-Württemberg zur Unterstützung von sozialen Einrichtungen bei uns in der Region sind wir daher sehr froh.“

So gehe ein Teil der Spende an die Barber Angels Brotherhood – ein Club von Frisören, die kostenlos Obdachlosen oder anderen Bedürftigen Haare und Bärte schneiden. Eine weitere Spende kommt der „Kinder in Not“-Stiftung in Biberach zu Gute, die Kinder in schwierigen Lebenssituationen Begleitung und Unterstützung bietet. Zu guter Letzt spendet die Sparda-Bank an die Turngemeinde Biberach. Die Einrichtung hatte die Filiale bei der Eröffnungsfeier schon mit Snacks und Getränken unterstützt.

„Wir wollen der Region, in der unsere Mitglieder leben, etwas zurückgeben und zugleich Gutes tun – ganz nach unserem genossenschaftlichen Grundgedanken des Helfens“, begründet Christin Köhler, Filialleiterin der neu eröffneten Filiale in Biberach, das Engagement. Das vierköpfige Team um Christin Köhler eröffnete Anfang Dezember die Pforten der neuen Filiale im Biberacher Ärztehaus am Zeppelinring 1.

Die 28-jährige Filialleiterin war zuvor Mitarbeiterin der Sparda-Filiale in Villingen und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit Institutionen in Biberach. „Als Genossenschaftsbank wollen wir Verantwortung übernehmen und ein fairer und sympathischer Partner für die Region sein, egal ob in Finanzfragen oder auch im Rahmen von sozialen und kulturellen Projekten.“

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken in Karlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen, teilt das Unternehmen mit. Die Sparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte der Eisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- und Darlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstand mittels günstiger Konditionen ermöglichen.

Aktuell unterhalte die Sparda-Bank 38 Filialen und 52 SB-Banken in Baden-Württemberg.