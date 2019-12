Hilfe für Kinder in Not im Landkreis und in Nigeria

Drinnen in der katholischen Spitalkirche sind angenehme Temperaturen, draußen ist es kalt, es knirschen die Eiskristalle. Mehr als hundert Gläubige sind trotz dieser widrigen Umstände in der Dunkelheit in den Frühgottesdienst gekommen – und viele von ihnen haben gespendet.

In diesem Frühgottesdienst, der ohne Priester stattfindet, organisieren den ganzen Ablauf wie auch das gemeinsame Frühstück Mitglieder aus verschiedenen Kirchgemeinden, jüngere aber auch ältere Menschen. An diesem Morgen ist das Motto „Glaube – Aberglaube“, passend zum Freitag, den 13. Hufeisen, vierblättriger Klee, schwarze Katze erfreuen sich noch immer Beliebtheit, insbesondere zur bevorstehenden Jahreswende. Aber der Gegenentwurf sei der Glaube, das ist die Aussage des Gottesdienst.

Nach dem Schwerpunktthema, vorige Woche war dies „Frieden“ , erfolgte die Übergabe der Spenden an die Stiftung „Kinder in Not“ und die „Kinderhilfe Ugwaku“ durch Gabriele Müller- Rautenberg und Elke Gutermann. Diese betonten, dass die je 700 Euro durch die großzügige Spenden der Frühgottesdienstbesucher erst ermöglicht wurden. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Auch in der Fastenzeit finden Frühgottesdienste statt.

„Kinder in Not“, erklärt Peter Grundler von der Caritas Biberach ist eine Stiftung für Menschen, die sich in individuellen Notlagen im Landkreis befinden. Das geht von Suizidprävention bis zur „Geschwisterzeit“, das ist Hilfe und Begleitung von Kindern deren Geschwister schwerkrank sind oder eine Behinderung haben.“

Bei der „Kinderhilfe Ugwaku“, dem Schulprojekt von Pfarrer Paul Odoeme geht es nun um den Bau der Handwerkerschule, in der Jugendliche eine dreijährige Ausbildung zum Handwerker erhalten. (SZ berichtete) . Mit gemeinsamem Singen, begleitet von Harmonikaklängen und einer Trommel, die den Takt vorgab, mündet der „Frühgo“ im traditionellen gemeinsamen Frühstück.