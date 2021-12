Hilfe auch in Corona-Zeiten

Die derzeit acht Lotsinnen und ein männlicher Lotse gehören zur Caritas Biberach-Saulgau. Sie arbeiten ehrenamtlich. Auch während der Corona-Krise unterstützen sie Menschen in und um Biberach, die ins Krankenhaus müssen.

Wenn jemand keine Bezugspersonen hat oder auch, wenn ein Ehepartner oder Kinder überfordert sind, springen die Krankenhaus-Lotsen ein. Sie wechseln sich wöchentlich ab, ihre Bereitschaftsdienstzeit dauert Montag bis Freitag von 8 bis 19.30 Uhr. Erreichbar sind sie über ein Mobiltelefon. Patienten, die aus weiter entfernten Gemeinden in die Biberacher Klinik kommen, können sich im Vorfeld ebenfalls an die Lotsen wenden.

Die Lotsen helfen beispielsweise bei der Vorbereitung eines geplanten Krankenhausaufenthalts bei organisatorischen Fragen oder beim Packen der Tasche. Besonders wertvoll ist ihre Hilfe für Patienten, die als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden und dringend Utensilien aus ihrer Wohnung benötigen. Die Lotsen holen die notwendigen Dinge aus der Wohnung, prüfen, ob die Heizung eingeschaltet ist, Fenster geschlossen sind, verderbliche Lebensmittel zu entsorgen sind, ein Haustier zu betreuen ist, benachrichtigen Verwandte und Freunde. Sie kümmern sich auch um einen Ehepartner, der Hilfe benötigt.

Während des Krankenhausaufenthaltes halten sie Kontakt zum Patienten (in der Zeit des coronabedingten Besuchsverbots in der Klinik telefonisch), bieten an, bei Gesprächen mit den Ärzten dabei zu sein, helfen bei Bedarf beim Essen, bringen die Wäsche in die Wäscherei und erledigen Besorgungen. Schließlich helfen sie bei der Vorbereitung auf die Entlassung, vermitteln dann benötigte Hilfsdienste und besorgen Medikamente und Lebensmittel. Patienten von außerhalb der näheren Umgebung Biberachs werden selbstverständlich nach Möglichkeit ebenfalls betreut. Die Lotsen halten Kontakt zum Patienten und zu einem Ansprechpartner am Wohnort, der für den Notfall über einen Wohnungsschlüssel verfügt und benötigte Utensilien in die Klinik bringen kann.

Zur Vorbereitung des Klinikaufenthalts kann ein Informationsgespräch mit den Lotsen vom Wohnort aus hilfreich sein. Es besteht auch die Möglichkeit eine Liste anzufordern, in der alle für den Klinikaufenthalt notwendigen Dinge aufgeführt sind.