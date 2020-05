Hildegard Ostermeyer ist neue Ehrenvorsitzende

Der Freundeskreis der Matthias-Erzberger-Schule (MES) hat Hildegard Ostermeyer zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Bereits vor einigen Wochen hatte sich der Verein zur Mitgliederversammlung getroffen.

Der Verein fördert zahlreiche Schulprojekte wie die Renaissance-Tanzgruppe und den Fanfarenzug der MES aus den Beiträgen seiner Mitglieder. Zudem werden Zuschüsse für Exkursionen sowie Klassen- und Studienfahrten gewährt. Zudem möchte der Freundeskreis sicherstellen, dass kein Schüler aufgrund seiner finanziellen Situation auf die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen verzichten muss. Ein besonderes Anliegen des MES-Freundeskreises ist das Projekt „Schüler helfen Schülern“, bei dem Mentoren ihren Mitschülern Nachhilfe geben. Die Mentoren erhalten dafür eine Entlohnung. Da die Nachhilfeschüler nur einen vergleichsweise kleinen Betrag bezahlen, stockt der Freundeskreis den Betrag auf, um den Mentoren eine angemessene und motivierende Vergütung bieten zu können.

Darüber hinaus plant der Freundeskreis, die Einführung einer „Obstkiste“ finanziell zu tragen. Den Schülern soll auf diesem Weg in den Pausen kostenfrei Obst zur Verfügung gestellt werden. Somit möchte der MES-Freundeskreis einen Beitrag zur gesunden Ernährung, die allein schon aufgrund der Ausrichtung mit den Schwerpunkten Ernährungswissenschaft und Nahrungszubereitung ein wichtiges Anliegen der Schule ist, leisten. Zudem ist die Einführung von Schulshirts geplant. Zur Verbesserung der Identifikation aller am Schulleben Beteiligter mit der MES möchte der Freundeskreis T-Shirts zu einem durch seinen Beitrag ermäßigten Preis anbieten. Außerdem plant der Freundeskreis, ab diesem Schuljahr einen Sozialpreis zu stiften. Dieser Preis ist mit 500 Euro dotiert und soll herausragendes soziales Engagement im Schulleben der MES würdigen. Der Preis kann an Einzelpersonen und Gruppen gehen. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.

Auch personelle Entscheidungen standen auf der Tagesordnung. Gerhard Miller wurde als Vorsitzender des Freundeskreises in seinem Amt bestätigt; ebenso wie Anja Brinkmann als Schriftführerin und Jutta Löwe als Kassenprüferin. Einen personellen Wechsel gab es beim Amt des Kassierers. Die langjährige Kassiererin Claudia Ersing-Högerle stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ihr folgt Christian Ege. Neu zu besetzen war auch die Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Dieses Amt hatte bislang die bisherige Schulleiterin der MES, Hildegard Ostermeyer, inne. Mit ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst stellte sie dieses Amt zur Verfügung. Die Mitgliederversammlung wählte daraufhin die neue Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen als Nachfolgerin.

Eine Besonderheit dieser Versammlung stellte eine außerordentliche Wahl dar. Die Mitglieder wählten auf Vorschlag des neuen Vorstands Hildegard Ostermeyer zur Ehrenvorsitzenden. Mit dieser Ehrenposition würdigt der Verein ihre Verdienste für die Entstehung und Entwicklung des Freundeskreises.