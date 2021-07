Hilde-Frey-Stadtschulpreis für 28 Mal 1,0

28 Mal hat Landrat Heiko Schmid Urkunden und Preisgelder für den Traumschnitt von 1,0 überreicht. Man habe den Stolz der Schulleiterinnen und Schulleiter förmlich spüren können, als sie bei der Verleihung des Hilde-Frey-Stadtschulpreises ihre besten Abgangsschülerinnen und -schüler ein letztes Mal loben und verabschieden durften, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Der Gesamtschnitt der 38 Preisträgerinnen und Preisträger lag bei 1,1. Für die beste Abiturleistung im Fach Wirtschaft der Gebhard-Müller-Schule erhielt Vanessa Rolser den Rosemarie-Weber-Preis. Für weitere sehr gute Leistungen wurden neun junge Frauen und Männer mit dem Erich-Hoffmeister-Preis und einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 6000 Euro ausgezeichnet, die die Ausbildung als Konstruktions-, Zerspanungs- und Industriemechaniker abgeschlossen haben.

Insgesamt konnte Landrat Heiko Schmid 48 Preisträgerinnen und Preisträger mit einem Preisgeld von knapp 18 000 Euro auszeichnen. Schmid bezog sich in seiner Rede auf Marie Curie, die Namensgeberin für die Straße bei der neuen Klinik in Biberach ist. Die Nobelpreisträgerin habe sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts im Alter von 15 Jahren durch großes Engagement und Ehrgeiz ausgezeichnet, so der Landrat, der Curie zitierte: „Man kann nicht hoffen, die Welt zum Besseren zu wenden, wenn sich der Einzelne nicht zum Besseren wendet.“ Dies schließe die „direkte Pflicht eines jeden“ ein, „sich dort nützlich zu machen, wo er sich am nützlichsten machen kann“. Schmid ermutigte die Anwesenden, es ihr gleichzutun und sich mit den Talenten und Begabungen einzubringen.

Besonders eingebracht haben sich Moritz Ladenburger vom Wieland-Gymnasium (WG) und Johanna Oelmaier von der Matthias-Erzberger-Schule (MES). Beide zeichnete die Arbeitsgemeinschaft der Biberacher Schulleiterinnen und Schulleiter mit dem Hilde-Frey-Sonderpreis aus. Diesen Preis erhalten nach dem Willen der Stifterin, die von 1965 bis 1978 Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule war, Schülerinnen und Schüler, die herausragende Leistungen im schulischen oder außerschulischen Bereich erbracht haben. In seiner Laudatio würdigte der Landrat die herausragenden Leistungen der beiden Sonderpreisträger. Neben Ministranten- und Hölzletätigkeit engagierte sich Moritz Ladenburger in verschiedenen AGs des WG, als Schülersprecher und Organisator einer kommunalpolitischen Veranstaltung. Der Preisträger bedankte sich bei allen, die ihn auf seinem bisherigen Weg begleitet haben. Johanna Oelmaier stellte ihre Aktivitäten in ihrer kurzen Rede selbst vor: Sie organisierte während der pandemiebedingten Schulschließung ein Instagram-Konzert „Rock für Kamerun“, das Spendengelder in Höhe von mehr als 1500 Euro einbrachte. Das Thema „Schule ohne Rassismus“ lag ihr persönlich sehr am Herzen. Deshalb engagierte sie sich an der MES für die Umsetzung des Projekts.

Die Preisverleihung begleitete ein Musikerquartett der Bruno-Frey-Musikschule mit Posaunen und Tuba. Johannes Riedel moderierte den Abend.

Hilde-Frey-Stadtschulpreis und Sonderpreis:

Matthias-Erzberger-Schule: Johanna Oelmaier, Marie Schick, Annalena Steimer, Miriam Stöhr, Jessica Hermann, Salome Roth; Wieland-Gymnasium: Moritz Ladenburger, Leandro Dörfer, Lizanne Traulsen, Yule Mayer, Rico Finkbeiner, Jan May, Simon Peter; Gebhard-Müller-Schule: Verena Störk, Florian Bischof, Lena Rief, Tabea Bleher; Karl-Arnold-Schule: Margaret Kostyrko, Jan Maier, Julian Dudik, Leonie Schmid; Landwirtschaftsschule: Sarina Kocher; Pestalozzi-Gymnasium: Johanna Brückner; Dollinger-Realschule: Selina Koch, Janik Laboranowitsch; Mali-Gemeinschaftsschule: Celik Seymen; Pflugschule: Louis Bannat; Bischof-Sproll-Bildungszentrum: Gloria Buck, Sarah Jöchle, Hanna Hopp, Thomas Meaney, Kai Sauter, Daniel Braun, Maritta Iris Ege, Larissa Weinert, Timo Friedel, Rebecca Bayer.

Rosemarie-Weber-Preis: Vanessa Rolser (Gebhard-Müller-Schule).

Erich-Hoffmeister-Preis: Steffen Poser (Boehringer Ingelheim), Luca Stark (Albert Handtmann), Manuel Schmöger (Reck-Technik), Benedikt Hager (Liebherr Mischtechnik), Patrick Zucktriegel (KMK Metalltechnik), Mahmoudi Mahmoud (Ruez), Robin Bodenmüller (Berger Feintechnik), Eren Yilmaz (Liebherr-Components Biberach), Marius Limbeck (Berger Feintechnik).