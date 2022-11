Hier wird die Vorweihnachtszeit kunstvoll

Die Jugendkunstschule Biberach bietet in der Vorweihnachtszeit viele Weihnachtskurse sowie das zauberhafte Schattentheater an. Alle Teilnehmer können sich damit die Wartezeit mit Kreativität verkürzen, heißt es in einem Schreiben der Jugendkunstschule.

Tapeart findet für alle Interessierten ab sieben Jahren am Mittwoch, 16. November, von 15 bis 18 Uhr mit Dozentin M. Nagel statt. Der Kurs ist eine Einführung in die neuen Wege in der Kunst. Mit Klebebändern und Acrylfarben werden viele verschiedene Bilder gestaltet. Erst mit einer und dann auch mit mehreren Schichten. Nach dem Abziehen der Klebebänder lassen sich die Teilnehmer von dem entstandenen Werk überraschen. Kursgebühr beträgt 31 Euro, alle Teilnehmer werden gebeten Getränk und Vesper mitzubringen.

Das weihnachtliche Schattentheater „Der Nussknacker“ findet unter der Leitung von Dozentin K. Scheuffele am Samstag, 19. November, von 10 bis 16 Uhr statt. Nachgespielt wird mit allen sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmenden die Geschichte eines besonderen Weihnachtsfestes im Hause Stahlbaum. Am Anfang des unglaublichen Abenteuers lassen die Kinder den Nussknacker gegen den Mäusekönig kämpfen und erhalten dadurch Zutritt in die magische Welt der Schneeflocken und der Zuckerfee. Am Ende wird das zauberhafte Schattentheater für Familien und Freunden aufgeführt. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro, alle Teilnehmer werden gebeten Vesper und etwas zu trinken mitzubringen.

Für alle kreativen Acht- bis Zehnjährigen findet die Weihnachtswerkstatt am Samstag, 26. November, von 10 bis 13 Uhr mit Dozentin V. Markgraf statt. In stimmungsvoller Atmosphäre entstehen Weihnachtskarten, schöne selbstgemachte Weihnachtsgeschenke, bunter Weihnachtsbaumschmuck und vieles mehr. Beim gemeinsamen Basteln, Malen und Gestalten vergeht das Warten auf Weihnachten wie im Flug. Gemütlich und kreativ geht es in der Weihnachtswerkstatt zu, bitte Plätzchen und ein Getränk mitbringen. Kursgebühr beträgt 29 Euro.

Information und Anmeldung für alle Kurse, montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351/301984 oder unter www.juks-biberach.de