Hier stand bis vor wenigen Tagen noch Biberachs Postfiliale - was ist passiert?

Während des Umbaus können sich Kunden zu Krediten, Geldanlagen und Baufinanzierungen an die Postbank Finanzberatung in der Bachgasse 7 wenden. Gelagerte Sendungen erhalten Kunden am Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Wilhelmstraße 19. Am Zeppelinring 1 (Sparda Bank), am Marktplatz 30 (Commerzbank) und am Holzmarkt 6 (Deutsche Bank) können Kunden ostenlos Bargeld abheben.