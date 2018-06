Hier muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden

Das Gesundheitsamt hat das für die gesamte Gemeinde Tannheim sowie für Mittelbuch und Ringschnait bestehende Abkochgebot für das Trinkwasser ab sofort aufgehoben.

Allerdings wird in Teilen von Tannheim (Hochzone mit der Allgäustraße, Alpenstraße, Am Goldberg, Bergweg, Enzianstraße, Erdbirnweg ab Hausnummer 4, Friedhofstraße ab Hausnummer 16, Grüntenstraße, Hauptstraße ab Hausnummer 85, Panoramaweg) das Trinkwasser nach wie vor gechlort. In diesem Bereich läuft die Chlorung bereits seit Donnerstag und muss bis auf Weiteres bestehen bleiben. Die zur Anwendung kommende Chlorkonzentration sei für den Menschen unschädlich, so das Landratsamt. Sobald die Chlorung nicht mehr notwendig ist, werden die Bürger per Handzettel, die Medien und unter www.biberach.de informiert. In allen anderen Bereichen sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. Es erfolgt jedoch eine engmaschige weitere Beprobung zur Nachsorge. Die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers hängt wahrscheinlich mit den Starkregenereignissen in den vergangenen Wochen zusammen. Das haben die Nachforschungen nach der Ursache ergeben.

Die intensiven Nachproben ergaben, dass die Wasserversorgung von Ringschnait und Mittelbuch frei von mikrobiologischen Verunreinigungen ist. Das Gesundheitsamt hob deshalb das Abkochgebot ab sofort auf. Nach wie vor gilt allerdings ein Abkochgebot für die Gemeinden Steinhausen, Rottum und Bellamont, da hier noch Keime gefunden wurden. Das Netz wird weiter intensiv mit Wasser aus einer mikrobiologisch unbelasteten Wasserfassung gespült. Es wird erwartet, dass unter dieser Maßnahme eine Chlorung des Leitungsnetzes umgangen werden kann. Die Entscheidung darüber fällt Anfang nächster Woche. Es ergaben sich auch in Steinhausen Hinweise, dass eine der Wasserfassungen durch die vorausgegangenen Starkregenereignisse verschmutzt worden war.

