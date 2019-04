Hier leuchten die Ohren: So lief die erste Kopfhörer-Party in Biberach

Die erste Kopfhörer-Party hat das städtische Kulturamt am Samstag in der Gigelberghalle gefeiert. Für Rebecca Schwartz, Ideengeberin und Hauptorganisatorin, ein voller Erfolg: „Es war richtig cool, wir sind alle mega begeistert“, schwärmt sie. Die 22-Jährige macht derzeit eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau bei der Stadt Biberach, die Silent Party hat sie ins Leben gerufen. Eine Fortsetzung soll folgen.

Mehr als 300 Leute feierten am Samstag mit Kopfhörern in der Gigelberghalle. Drei DJs sorgten für den passenden Sound. Apropos Sound, der war natürlich nicht zu hören. Denn bei der Silent Party, was übersetzt soviel wie stille Party bedeutet, ging es eher ruhig zu.

Diese beiden Mädels haben ausgiebig bei der Silent Party gefeiert. (Foto: Tanja Bosch)

Mit großen Kopfhörern ausgestattet, tanzten die Gäste zu unterschiedlicher Musik auf der Tanzfläche. Die Kopfhörer leuchteten in den Farben blau, grün und rot. Jeder DJ hatte dabei seine eigene Farbe. Die Partygäste konnten zwischen den drei Kanälen wählen.

Positives Feedback von Gästen

„Wir hatten uns ein bisschen mehr Leute erhofft“, resümiert Rebecca Schwartz. 800 Kopfhörer lagen bereit, am Ende kamen rund 300 Gäste. „Vielleicht veranstalten wir die Party das nächste Mal in einer kleineren Halle.“

Dass die Party eine Fortsetzung erlebt, davon ist die Auszubildende überzeugt. „Bisher habe ich nur positives Feedback bekommen. Außerdem muss sich sowas ja auch erst einmal herumsprechen.“ Sie habe selten eine Party erlebt, bei der sich die Menschen am Ende in den Armen gelegen sind. „Es hat einfach richtig Spaß gemacht und war total friedlich“, so die 22-Jährige aus Oberhöfen.

Das bestätigt auch DJ SeSt aus Wien, der am Abend für den perfekten Hip-Hop-Sound sorgte: „Es war sehr ungewohnt, aber hat dafür umso mehr Spaß gemacht“, so der DJ. „Das Konzept fand ich sehr gelungen, vor allem, dass es drei verschiedene Musikrichtungen gab.“

Jedes Mal, wenn ein DJ etwas Bekanntes gespielt hat, hätten sich die Gäste gegenseitig angesteckt und den Channel gewechselt. „Als dann auch die erste Hemmschwelle überwunden war, haben die Leute getanzt und laut mitgesungen, das war schon richtig witzig“, so DJ SeSt. Für Biberach sei das jedenfalls eine coole Veranstaltung gewesen, die man unbedingt wiederholen sollte.

Wie es mit der Silent Party weitergeht, entscheidet am Ende das Kulturamt. In den kommenden Tag gibt es mit Rebecca Schwartz und den anderen Azubis ein Abschlussgespräch.