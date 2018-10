Hier fiel der erste Schnee vier Wochen „zu früh“

Vor zwei Wochen strömten die Menschen noch bei 25 Grad in T-Shirts und kurzen Hosen zum Baggersee, heute bauen sie die ersten Schneemänner – der Kontrast zwischen goldenem Herbst und Winter-Intermezzo könnte nicht krasser sein. Aber ist Schneefall im Oktober wirklich ungewöhnlich?

Tatsächlich zeigt eine Auswertung historischer Wetterdaten von schwäbische.de, dass der Winter sich zumindest ungewöhnlich früh zeigte, an einigen Wetterstationen sogar bis zu vier Wochen früher als üblich.

Statistisch gesehen bildet sich in Ochsenhausen die erste Schneedecke am 23. November, in Pfullendorf fällt der erste Wintertag auf den 20. November, im oberschwäbischen Bad Waldsee auf den 18. November. Auch in Stetten am kalten Markt und Emmingen-Liptingen gab es eine verfrühte Winter-Kostprobe. Im Ehinger Teilort Kirchen im Alb-Donau-Kreis schneite es sogar vier Wochen vor dem 35-Jahres-Schnitt. Allerdings bildete sich dort keine Schneedecke.

Noch am nächsten am Durchschnittswert liegt der Schneefall in Westerheim bei Laichingen und im oberschwäbischen Bad Wurzach: Dort bildet sich durchschnittlich am 8. beziehungsweise 9. November die erste Schneedecke. Am Bodensee, wo der Niederschlag am Sonntag in Form von Regen niederging, müssen sich die Menschen wohl noch etwas gedulden. Dort schneit es für gewöhnlich erst Ende November.

Es wird wieder wärmer

Für die kommenden Tage erwartet der DWD allerdings wieder deutlich milderes Wetter, spätestens am Montagmittag sollte der Schnee wieder weggetaut sein. In der Region bleibt es bewölkt und trocken bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad.

Orkanartige Böen am Dienstag

Am Dienstag zieht laut DWD erneut ein Tiefdruckgebiet auf. In den höchsten Lagen kann es orkanartige Böen geben. Vor allem im Westen ist mit Regen zu rechnen. In Regionen über 1400 Meter kann es zudem erneut schneien.

Doch bereits am Mittwoch steigen die Temperaturen nach Angaben des DWD deutlich an. Dabei sollen Höchsttemperaturen von 15 Grad erreicht werden. Bis Ende der Woche gibt es dann einen Fifty-fifty-Mix aus Sonne und Wolken. Außerdem bleibt es überwiegend trocken.

