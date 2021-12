Hier bestehen weitere Impfmöglichkeiten in Biberach

Neben regulären Impfterminen in Arztpraxen ist es an verschiedenen Stellen in den nächsten Tagen in Biberach möglich, eine Impfung zu erhalten. Folgende Termine sind in der Redaktion zusätzlich gemeldet worden.

Impfzentrum Stadthalle: Das Biberacher Impfzentrum zieht innerhalb der Stadthalle um. Ab Montag, 6. Dezember, wird in den Räumen der Theaterkneipe Applaus sowie des Restaurants Weißer Turm geimpft. Diese Räumlichkeiten sind großzügiger als der aktuell genutzte Hans-Liebherr-Saal, wo noch bis einschließlich Samstag geimpft wird. Ab Montag kann die Kapazität ausgedehnt und eine zusätzliche Impfstraße eingerichtet werden. Überdies verbessert sich die Situation im Wartebereich. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind nach wie vor ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und wenn vorhanden der Impfpass. Geimpft wird auch zukünftig montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr sowie mittwochs und samstags von 9 bis 12 Uhr mit den mRNA-Impfstoffen (Biontech oder Moderna) sowie dem Vektorimpfstoff (Johnson&Johnson).

Friedenskirche Biberach: In der Friedenskirche, Krummer Weg 1, findet am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 12 Uhr eine Impfaktion statt. Eine Terminreservierung ist nicht erforderlich. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt. Dabei kommen alle gängigen mRNA-Impfstoffe (Biontech, Johnson & Johnson, Moderna) zum Einsatz. Ein Personalausweis und – soweit vorhanden – ein Impfpass sollte mitgebracht werden. Die Parkmöglichkeiten vor der Friedenskirche sind beschränkt. Bitte auf dem Gigelberg parken.

Praxis Dr. Nonn/Prof. Freund: Die neurologische Gemeinschaftspraxis in der Waaghausstraße 9 bietet am Samstag, 4. Dezember, von 8 bis 12 Uhr eine Impfaktion an. Verfügbar sind 112 Dosen Biontech-Impfstoff. Geimpft werden können Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene (Erst- und Zweitimpfungen). Boosterimpfungen gibt es für Impfungen, die mehr als fünf Monate zurückliegen. Bei bestimmten Erkrankungen oder ab 60 Jahren gibt es die Boosterimpfung ohne Beschränkungen. Mitzubringen sind Impfpass, Versichertenkarte oder Ausweis. Ab 8 Uhr erfolgt die Ausgabe von Teilnehmernummern mit Angabe eines Zeitpunkts für den Zutritt ins Haus. Der Impfvorgang mit Nachbeobachtung dauert ungefähr 45 Minuten. Sobald alle Plätze vergeben sind, gibt es einen Aushang am Haus, dass alle Plätze vergeben sind.