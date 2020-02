Herzhaft lachen im Burgerladen

Höchst amüsant und gnadenlos ehrlich hat sich der Stand-up-Komödiant Bumillo mit seinem kommenden Programm „Es muss rauschen!“ im Burgerladen Häge gezeigt. Das KulturReservoir präsentierte am Samstag die zweite Auflage von „Kultur im Häge“, und mit seinem Soloprogramm brachte Bumillo seine Zuschauer zum Lachen.

„Von Burgern macht jeder Fotos, aber mich wollen die Menschen nie fotografieren“, bedauerte Bumillo zu Beginn des Abends. Dann grinste er: „Ein Burger ist schnell weg, aber ich bin zwei Stunden da.“

2007 stand Bumillo mit eigenen Poetry-Slams auf der Bühne und damit fing alles an. Mittlerweile bringt Bumillo die Menschen mit Stand-up-Comedy zum Lachen. Im Häge freuten sich die Anwesenden über die Vorpremiere seines neuen Programms „Es muss rauschen!“. Eier legende Kaiserpinguine oder die gute, alte Deutsche Bahn: Bumillo hatte viele Witze parat. Im Häge erheiterte der Komödiant die Menge mit seinen Geschichten, außerdem rappte und tanzte er, was das Zeug hielt.

Der Komödiant blieb todernst, als er sich ausführlich über das trockene Ende belegter Wecken echauffierte. Seiner Meinung nach könne es einfach nicht sein, dass am Ende eines jeden Wurstweckens vom Bäcker plötzlich der Belag fehle. Da stand man also da und kaute auf einem harten, trockenen Ende herum – und das Ei, das einer armen Henne weggenommen und anschließend herzlos auf dem Wecken verteilt wurde, kann diesen Schlamassel auch nicht mehr retten.

Am Samstag gestand Bumillo seinen Zuschauern, dass er ein Warmduscher ist. Tänzelnd weicht er jedem kühlen Wassertropfen aus, und notfalls schiebt er seinen nackten Körper an die andere Seite der Duschkabine, um keinen kalten Strahl abzubekommen. Bumillo ist kein Schlägertyp, eher ein „Softie“ – schließlich habe er bereits Probleme damit, einen Nagel in die Wand zu schlagen, eine Wäschespinne einzubetonieren oder mit nackten Füßen über kleine Steinchen zu laufen.

In Bumillos neuem Programm kam auch Pippi Langstrumpf vor. Bumillo konnte es sich nicht verkneifen, Pippis Vater zu erwähnen. Während die Mutter der kleinen Pippi verstarb, geht es Pippis Vater auf See weiterhin blendend: In der Kinderserie taucht Pippis Vater einfach nicht auf, und laut Bumillo hat er deshalb alles richtig gemacht. Seine Sprösslinge aufzuziehen ist kein Kinderspiel, und das hat auch Bumillo erkannt. Wer seine Kinder erfolgreich großziehen möchte, sollte das laut Bumillo nach dem „Mensch, ärgere dich nicht“-Prinzip versuchen.

Der Komödiant ist stolzer Vater zweier Kinder, die sechs Jahre auseinanderliegen. Seinen Zuschauern erklärte Bumillo grinsend, was er sich gedacht hatte: Wie beim „Mensch, ärgere dich nicht“-Spiel konzentriere Bumillo sich erst auf eine Figur, bis diese schließlich im Ziel ankommt. Das ist das erste Kind, und genug Zeit für den zweiten Sprössling bleibe erst, wenn das erste Kind eingeschult wurde.

Bumillo sorgte dafür, dass die Zuschauer einen lustigen Samstagabend im Burgerladen verbrachten und herzhaft lachen konnten.