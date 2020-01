Hervorragende Ergebnisse bei „Jugend musiziert“

Knapp 200 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach sind am vergangenen Wochenende in Biberach beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angetreten. Ausgeschrieben war der Wettbewerb in diesem Jahr in den Solowertungen Klavier, Drum-Set (Pop), Gesang, Gitarre (Pop) und Harfe, den Ensemblewertungen Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Die Verantwortlichen freuen sich über die im Verhältnis zum vergleichbaren Wettbewerb 2017 nahezu gleich gebliebenen Teilnehmerzahlen, die das große Engagement und das hohe Niveau der jungen Musiker, aber auch die hervorragende Qualität der Musikausbildung in der Region zum Ausdruck bringen. Auch in diesem Jahr konnten sich nach der monatelangen intensiven Vorbereitung wieder alle Teilnehmer über Preise freuen – darunter sehr viele erste – und mehrfach wurde sogar die Höchstpunktzahl von 25 Punkten vergeben.

Wichtig seien im Regionalwettbewerb aber nicht nur die Punkte und Preise, er biete den Kindern und Jugendlichen auch Raum für Begegnung mit anderen musikbegeisterten jungen Menschen und zum Kennenlernen neuer Werke, heißt es in der Pressemitteilung des Regionalausschusses. Und wertvolles Feedback zu ihrem Auftritt und Impulse für die weitere instrumentale und vokale Entwicklung konnten die jungen Musiker in den Beratungsgesprächen mit den Fachjuroren bekommen. „So wird der Wettbewerb seiner pädagogischen Zielsetzung, den musikalischen Nachwuchs zu fordern aber auch zu fördern, in ganz besonderer Weise gerecht“, so die Veranstalter.

Auch in diesem Jahr wurde der Regionalwettbewerb von der Musikschule Ulm in enger Kooperation mit den Musikschulen der Kreise Biberach und Alb-Donau und insbesondere der Musikschule Biberach organisiert. Einzelne Wertungen werden gemeinsam mit dem Regionalwettbewerb Neu-Ulm nur in jeweils einer der beiden Donaustädte durchgeführt, daher hatten die Teilnehmer im Fach Harfe aus Neu-Ulm bereits an diesem Wochenende ihren Auftritt.

Für die für den Landeswettbewerb qualifizierten Teilnehmer geht es vom 27. bis 29. März in Tuttlingen und Waldstetten weiter.

Ergebnisse der Teilnehmer aus dem Kreis Biberach

Klavier solo

Altersgruppe V: Joschua Fetscher (Betzenweiler), 25, 1., X; Julia Huynh (Laupheim), 20, 2.; Jael Kiefer (Biberach), 24, 1., X; Malina Marietta Geiselmann, Laupheim, 25, 1., X; Julius von Lorentz (Biberach), 25, 1., X.

IV: Maria Hauptmann (Biberach), 24, 1., X; Theresa Monsees (Biberach), 23, 1., X.

III: Lennard Hopp (Biberach), 24, 1., X; Ilian Riether (Biberach), 24, 1., X; Alexander Hauptmann (Biberach), 25, 1., X; Clara von Lorentz (Biberach), 23, 1., X; Melanie Weißenberg (Riedlingen), 24, 1., X; Noah Daniel Frey (Wain), 23, 1., X.

II: Emilia Laub (Kanzach), 22, 1.; Georg von Lorentz (Biberach), 24, 1., X.; Daria Jovanovic (Laupheim), 22, 1.; Vivienne Hartwich (Laupheim), 22, 1.; Yutong-Eliane Fu (Biberach), 25, 1., X.

IA: Saki Turan (Burgrieden), 24, 1.

IB: Liora Vargentin (Bad Schussenried), 19, 2.; Lara Hauptmann (Biberach), 22, 1.; Eva Hummler (Sulmingen), 22, 1.

Drum-Set (Pop)

Altergruppe IA: David Gette (Laupheim), 24, 1., Leo Maximilian Schreiber (Biberach), 21, 1.

IB: Leon Stöferle (Laupheim), 22, 1.; Erik Krone (Baltringen), 18, 2.; Tim Schwenk (Laupheim), 23, 1.; Lennart Balko (Mietingen), 18, 2.

II: Philipp Hardt (Biberach), 24, 1., X.

V: Dominik Held (Laupheim), 25, 1., X.

VI: Tobias Janke (Ummendorf), 24, 1., X.

Akkordeon-Kammermusik

Altersgruppe III: Luisa Monsees (Biberach), 23, 1., X, Leonie Hohl (Biberach), 23, 1., X.

IV: Theresa Monsees (Biberach), 23, 1., X, Luisa Albrecht (Schemmerhofen), 23, 1., X.

Harfe solo

Altersgruppe II: Philipa Kugler (Andelfingen), 23, 1., X.

IV: Maria Hauptmann (Biberach), 23, 1., X.

Streicher-Ensemble

Altersgruppe II: Violinen: Yutong-Eliane Fu (Biberach), Cara Sophie Bräuninger (Warthausen); Violoncello: Alexander Hauptmann (Biberach), 23, 1., X

IB: Violinen: Niklas Herzog (Maselheim), Lara-Maria Adler (Mittelbiberach), Eleni Döhnert (Biberach), 23, 1..

IV: Violinen: Clara Weigele (Ochsenhausen), Violine: Wiktoria Wasilewska (Braunenweiler), 25, 1., X;

III: Violoncelli: Annelie Sellenthin (Ulm), Selina Fink (Ochsenhausen), Jannika Abt (Erlenmoos), Jana Weinmann (Trunkelsberg), 23, 1., X.

Holzbläser-Ensemble

Altersgruppe II: Blockflöten: Julia Reichardt (Biberach), David Jedud (Biberach), Tanja Rüdiger (Biberach), 25, 1., X; Querflöten: Anna Sophie Schreiber (Biberach), Clara von Lorentz (Biberach), 21, 1..

III: Querflöten: Sophie Reichardt (Biberach); Isa Hilario (Ulm), 23, 1., X; Querflöten: Mia Halder (Achstetten), Carolin Schöttler (Laupheim), Emily Stein (Schwendi), 20, 2..

IV: Saxofons: Tobias Groß (Bad Schussenried), Jakob Reimann (Sigmaringen), 23, 1., X; Klarinetten: Lisa Stolz (Ummendorf), Anna Wizemann (Ertingen), 22, 1.; Klarinette: Luis Petermann (Schemmerhofen), Querflöte: Maria Hauptmann (Biberach), 23, 1., X

V: Saxofons: Tobias Groß (Bad Schussenried), Daniel Laux (Aulendorf), Annabell Dreher (Mieterkingen), 20, 2.

Ensemble Neue Musik

Altersgruppe V: Saxofon: Tobias Groß (Bad Schussenried), Klavier: Julius von Lorentz (Biberach), 23, 1., X.

Blechbläser-Ensemble

Altersgruppe IB: Querflöte: Miriam Zuleger (Achstetten), Horn: Lorenz Obele (Ochsenhausen), 24, 1.

II: Posaune: Ann-Kathrin Schmucker (Laupheim), Euphonium: Felix Schmucker (Laupheim), 22, 1.

V: Trompeten: Ludwig Behringer (Mittelbiberach), Jasmina Dreher (Biberach), Michael Kaspar (Biberach), 23, 1., X; Eufonien: Kassian Eichner (Ummendorf), Manuel Gröber (Mittelbiberach), 25, 1., X; Tubas: Magnus Wille (Biberach), Pirmin Bucher (Bad Waldsee), 25, 1., X.

IV: Trompeten: Louisa Dalheimer (Ehingen), Wiebke Rodi (Schemmerhofen), 20, 2.; Trompeten: Niklas Triebel (Warthausen), Felix Gabriel (Attenweiler), David Waibel (Ummendorf), 21, 1.

III: Horn: Johannes Held (Achstetten), Posaune: Dominik Held (Achstetten), 25, 1., X.

Gesang solo

Altersgruppe II: Eva Mattes (Biberach), 24, 1.

V: Bernadette Anna Maria Leitz (Ertingen), 21, 1.

VII: Hannah Brock (Warthausen), 24, 1., X.

(X = Qualifikation für den Landeswettbewerb)