Hervorragende Ergebnisse bei „Jugend musiziert“

Mehr als 230 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Ulm, dem Kreis Biberach und dem Alb-Donau-Kreis sind am vergangenen Wochenende in Ulm beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angetreten.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb in diesem Jahr in den Solowertungen Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel, Baglama und Hackbrett sowie in den Ensemblewertungen Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied, Schlagzeug-Ensemble und Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassischen Moderne.

Die Verantwortlichen freuen sich besonders über die leicht gestiegenen Teilnehmerzahlen, die das große Engagement und das hohe Niveau der jungen Musiker, aber auch die hervorragende Qualität der Musikausbildung in der Region zum Ausdruck bringen.

Auch in diesem Jahr konnten sich nach der monatelangen intensiven Vorbereitung wieder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Preise freuen – darunter sehr viele erste und mehrfach wurde sogar die Höchstpunktzahl von 25 Punkten vergeben. Die Veranstalter betonten jedoch sogleich, dass im Regionalwettbewerb nicht nur die Punkte und Preise entscheidend seien, er biete den Kindern und Jugendlichen auch Raum für Begegnung mit anderen Musikbegeisterten und zum Kennenlernen neuer Werke. Und wertvolles Feedback zu ihrem Auftritt und Impulse für die weitere instrumentale und vokale Entwicklung konnten die jungen Musiker in den Beratungsgesprächen mit den Fachjuroren bekommen: so werde der Wettbewerb seiner pädagogischen Zielsetzung, den musikalischen Nachwuchs zu fordern aber auch zu fördern, in ganz besonderer Weise gerecht.

In diesem Jahr wurde „Jugend musiziert“ durch die Musikschule Ulm in enger Kooperation mit den Musikschulen der Kreise Biberach und Alb-Donau organisiert; einzelne Wertungen (Bass Pop, Duo Kunstlied, Hackbrett und Schlagzeug-Ensemble) wurden gemeinsam mit dem Regionalwettbewerb Neu-Ulm nur in jeweils einer der beiden Donaustädte durchgeführt.

Weiter geht es mit dem Landeswettbewerb vom 14. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen sowie mit dem Bundeswettbewerb vom 17. bis 24. Mai in Lübeck.

Ergebnisse im Überblick

Bass (Pop)

E-Baß:

Altersgruppe (AG) V: Marilen Wieland (Burgrieden), 23 Punkte, 1. Preis

Blechblasinstrumente solo

Horn:

AG IA: Lorenz Obele (Ochsenhausen), 24, 1.; AG IB: Cinny Xinyi Zhu, 24, 1.; AG IV: Sarah Jöchle (Schwendi), 23, 1.; AG II: Johannes Held (Achstetten), 25, 1. (Landeswettbewerb); AG II: Verena Steinhauser (Unteressendorf), 23, 1. (Landeswettbewerb)/Klavierbegleitung: AG III: Franziska Kibler (Unteressendorf), 24, 1. (Landeswettbewerb); AG III: Julian Schöttler (Laupheim), 23, 1. (Landeswettbewerb)

Trompete:

AG IV: Jasmina Dreher (Biberach), 23, 1. (Landeswettbewerb); Florian Rapp (Schemmerhofen), 21, 1.; AG II: David Waibel (Ummendorf), 23, 1. (Landeswettbewerb); AG III: Felix Gabriel (Attenweiler), 23, 1. (Landeswettbewerb)

Tuba:

AG IV: Christian Bertsch (Laupheim), 25, 1. (Landeswettbewerb); AG II: Magnus Wille (Biberach), 24, 1. (Landeswettbewerb)

Posaune:

AG II: Dominik Held (Achstetten), 25, 1. (Landeswettbewerb)/Klavierbegleitung: AG IV: Julia Huynh (Laupheim), 25, 1. (Landeswettbewerb)

Blockflöte/Querflöte/Fagott solo

Querflöte:

AG III: Maria Hauptmann (Biberach), 23, 1. (Landeswettbewerb); AG IV: Luisa Bender (Ummendorf), 23, 1. (Landeswettbewerb); AG II: Sophie Reichardt (Biberach), 25, 1. (Landeswettbewerb); Carolin Schöttler (Laupheim), 20, 2.

Fagott:

AG III: Samuel Baumann (Steinhausen), 21, 1./Klavierbegleitung: AGV: Anna Baumann (Steinhausen)

Blockflöte:

AG IB: Julia Reichardt (Biberach), 24, 1.

Duo Kunstlied

AG V: Sopran: Kiana Richter (Warthausen)/Klavier: Katharina Colbatzky (Biberach), 21, 1.

Duo: Klavier und ein Streichinstrument

AG IB: Klavier: Alexander Hauptmann/Violine: Yutong-Eliane Fu (beide Biberach), 21, 1.

AG IV: Klavier: Maria Münch (Ummendorf)/Violoncello: Tobias Klessinger (Mittelbiberach), 25, 1. (Landeswettbewerb); Klavier: Julius von Lorentz (Biberach)/Violoncello: Tobias Ding (Mittelbiberach), 23, 1. (Landeswettbewerb); Klavier: Jael Kiefer/Violoncello: Julius von Lorentz (beide Biberach)

AG V: Klavier: Leonie Hauchler/Violine: Alina Klotz (beide Biberach), 24, 1. (Landeswettbewerb)

Gitarre solo

AG IB: Julius Gottschling (Mittelbiberach), 20, 2.; Rudolf Horn (Rot an der Rot), 16, 3.; Nico Hohl (Biberach), 22, 1.

AG II: Sophie Mientus (Biberach), 17, 2.; Jonathan Locher (Ochsenhausen), 21, 1.

AG III: Luis Petermann (Schemmerhofen), 24, 1. (Landeswettbewerb); Sebastian Peters (Biberach), 19, 2.; Antonia Loschan (Warthausen), 20, 2.; Karina Konradi (Biberach), 21, 1.

Klavier vierhändig

AG II: Ilian Riether/Alexander Hauptmann (beide Biberach), 22, 1.

AG III: Katharina Potthoff/Maria Hauptmann (beide Biberach), 24, 1. (Landeswettbewerb)

AG IB: Georg von Lorentz/Yutong-Eliane Fu (beide Biberach), 19, 2.; Sophia Brown/Eva Mattes (beide Biberach), 19, 2.; Liora Vargentin/Antoni Zarebski (beide Bad Schussenried), 20, 2.; Dominik Prahl/Florian Prahl (beide Biberach), 21, 1.; Coco Sophie Poppe/Maurice Leon Poppe (beide Kirchberg), 17, 2.

Musical solo

Gesang:

AG VI: Annika Leanyvari (Laupheim), 24, 1. (Landeswettbewerb)

Oboe/Klarinette/Saxofon solo

Klarinette:

AG III: Luis Petermann (Schemmerhofen), 23, 1. (Landeswettbewerb)

AG IV: Isabel Rosteck (Laupheim), 20, 2.

AG V: Inga Wagner (Mettenberg), 17, 2.

Saxofon

AG IV: Tobias Groß (Otterswang), 23, 1. (Landeswettbewerb)

AG V: Samuel Riederer (Baltringen), 23, 1. (Landeswettbewerb)

Schlagzeug-Ensemble

AG IB: Dominik Vöhringer (Bad Wurzach)/Jonathan Bodenmüller (Erolzheim)/Tobias Schad (Steinhausen), 22, 1.

AG IV: Sandro D’Ettorre (Laupheim)/Noah Bloching (Laupheim)/Julius Weigele (Ochsenhausen)/Dominik Held (Laupheim), 24, 1. (Landeswettbewerb)

AG V: David Härle (Untermarchtal)/Paul Härle (Unlingen)/Jan Jaudas (Oggelshausen)/Robin Knab (Unlingen)/Felix Sauter (Herbrechtingen), 24, 1./Lea Scheuermeyer (Ertingen), 24, 1. (Landeswettbewerb)

Weiterleitung zum Landeswettbewerb erst ab Altersgruppe II.