Hertle/Hertle verfehlen Podestplatz knapp

Karin und Helmut Hertle von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei einem Turnier in Königsbrunn die Finalrunde erreicht. Einen Podestplatz verfehlte das TSA-Paar aber knapp.

Der TSC Dancepoint Königsbrunn war Ausrichter des elften Seniorenwochenendes. Bei den Turnieren gingen Tanzsportler aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz auf zwei Flächen in verschiedenen Altersklassen (ab 35, 45, 55 oder 65 Jahren) an den Start. Von der TSA Biberach gingen Karin und Helmut Hertle aufs Parkett in der A-Klasse der Senioren II. An beiden Tagen präsentierten sie sich bereits ab der Vorrunde souverän und erreichten jeweils die Endrunde der besten sechs Paare. An Tag eins verfehlte das TSA-Paar das Siegertreppchen als Vierte nur knapp und damit eine Aufstiegsplatzierung. Am zweiten Turniertag belegten Hertle/Hertle Rang sechs und konnten damit erneut Punkte für den Aufstieg in die S-Klasse verbuchen. „Es hat viel Spaß gemacht bei der sehr guten Stimmung und dem gut organisierten Turnier zu starten und weitere Aufstiegspunkte zu sammeln“, lautete das Resümee von Karin Hertle.