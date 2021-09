Herren-Team des TV Biberach-Hühnerfeld steigt auf

Der Herren-Bezirksligist TV Biberach-Hühnerfeld hat am vergangenen Spieltag den Aufstieg klar gemacht. Auch die Damen 30 in der Württembergstaffel hatten allen Grund zur Freude.

Bezirksliga, Herren: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Ravensburg II 7:2. Nachdem sich die Herren I des TVB mit dem deutlichen 8:1 gegen den TC Biberach mit der Tabellenführung eine gute Ausgangsposition erarbeitete hatten, wollten sie sich auch gegen die bis dahin ungeschlagene Mannschaft des TC Ravensburg II durchsetzen und ungeschlagen den Aufstieg in der Bezirksliga perfekt machen. Bereits nach den Einzeln führten die Biberacher uneinholbar mit 5:1. Mit deutlichen Zweisatzsiegen von André Maier (6:1, 6:0), Luca Broggi (6:2, 6:2), Michael Schmiedberger (6:3, 6:3) und Alexander Wallach (6:3, 6:2) stellten die Biberacher ihre Klasse unter Beweis. Erfreulich, dass auch Youngster Patriz Lutz seine überragende Saison mit einem Einzelsieg (7:5, 6:1) krönen konnte. Der 15-Jährige konnte in seiner ersten Herrensaison sowohl im Einzel als auch im Doppel alle Spiele gewinnen und trug so maßgeblich zum Aufstieg bei. In den Doppeln gegen den TC Ravensburg II wurden durch Maier/Broggi (6:0, 6:2) und Jensen/Lutz (7:5, 6:2) zwei weitere Punkte gesichert und somit ungefährdet mit 7:2 der Gewinn und der Aufstieg eingefahren.

Spielertrainer André Maier: „Der Teamgeist war hervorragend über die komplette Saison. Es hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs. Wir sind hungrig auf mehr!“

Württembergstaffel, Damen 30: TC Niederstotzingen – TV Biberach-Hühnerfeld 1:5. Am vergangenen Wochenende mussten die Damen 30 des TVB zum TC Niederstotzingen, einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Damen 30 legten bereits mit den Einzeln den Grundstein für den späteren wertvollen Sieg. Tina Wasner (6:3, 6:0) und Fabienne Eisenmann (6:0, 6:2) überließen ihren Gegnerinnen jeweils maximal drei Spiele. Etwas mühsamer, aber dennoch erfolgreich agierte auch Martina Haebel (6:1, 6:4) in ihrem Einzel. Lediglich Isabel Felder musste sich am Ende vieler hart umkämpfter Ballwechsel geschlagen geben. Nur noch ein Doppel gewinnen zu müssen, entpuppte sich dann als schwieriger als gedacht. Doch behielten alle vier TVB-Damen die Nerven und holten am Ende noch beide Doppelpunkte jeweils durch Siege im Matchtiebreak durch Wasner/Felder (2:6, 6:2, 10:3) und Eisenmann/Hebel (6:1, 4:6, 10:1) Somit dürfte der Klassenerhalt schon jetzt gesichert sein, doch ist ein krönender Abschluss durch einen weiteren Sieg gegen Weilheim fest geplant.

Bezirksoberliga, Herren 40: Fis Alb 817 – TV Biberach-Hühnerfeld 6:3. In dem Auswärtsspiel gegen das Team des Fis Alb 817 mussten sich die Herren 40 des TVB in Westerheim mit 3:6 geschlagen geben. Mit deutlichen Zweisatzsiegen konnten zunächst Heiko Sigg (6:1, 6:0) und Francesco Santangelo (6:4, 6:2) zwei wichtige Punkte beisteuern, sodass es nach den Einzeln 2:4 stand. Ein Sieg war somit durch die Doppel noch möglich. Doch lediglich das Doppel Denzel/Santangelo konnte mit 6:2, 6:4 gewinnen, sodass die Partie verloren ging.