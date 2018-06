Herren 70 des TC Biberach müssen sich beweisen

Zwei Jahre hintereinander sind die Herren 70 des Tennisclubs Biberach ohne Niederlage geblieben und deshalb verdient in die Oberliga des Württembergischen Tennis-Bundes aufgestiegen. Am Mittwoch empfangen die Biberacher zum ersten Verbandsspiel den TC Herrenberg. Beginn ist um 11 Uhr auf der Anlage am Grünen Weg.

Die Luft wird nun deutlich dünner werden für die Mannschaft des TC Biberach, denn in diesem Jahren spielen die Biberacher gegen renommierte Vereine wie den TC BW Rottweil, Markwasen Reutlingen, VfL Sindelfingen, TC Herrenberg und den TC Schönaich. Alle diese Mannschaften haben Spieler in ihren Reihen mit deutlich besseren Leistungsklasseneinstufungen als die Spieler vom Grünen Weg, trotzdem geht die Mannschaft sehr optimistisch in diesen Wettbewerb.

Das erklärte Ziel ist zunächst der Klassenerhalt und ein Mittelplatz in dieser Gruppe. In einem gewonnen Testspiel gegen die Freunde des TV Biberach-Hühnerfeld konnten die TCBler bereits nachweisen, dass sie gut vorbereitet in die Saison gehen. Das Team um Mannschaftskapitän Rolf Sproll ist mit den Spielern Reinhold Fleschhut, Reinhard Senn, Rolf Schmid, Jürgen Reimann, Wolfgang Hein, Günther Garlin, Werner Joos und Horst Schosser sicherlich in der Lage, dem einen oder anderen Gegner Paroli zu bieten und die notwendigen Punkte zu holen, um zumindest den Klassenerhalt zu erreichen.