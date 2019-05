Herren 40 des TCB starten in die Saison

Die Verbandsspielrunde der Herren 40 des TC Biberach startet am Samstag, 11. Mai, um 13 Uhr mit einem Heimspiel auf der Tennisanlage am Grünen Weg. Gegner ist der TC Hechingen, was dieser Begegnung in der Regionalliga Süd ein wenig Derbycharakter verleiht.

Aufseiten der Biberacher sind folgende Spieler im Kader: Benjamin Köhle, Stefan Feyen, Mirko Alexander, Marcus Selg, Ludwig Kiefer, Björn Schneider, Jochen Moll, Stefan Weitkamp, Jochen Mader, Tobias Hueter und Michael Kaiser.

Davon werden sechs Spieler zum Einsatz kommen, die Kapitän Benny Köhle vor dem Spiel nominiert. Die Hechinger haben mit dem Schweizer Marko Budic immerhin einen ehemaligen ATP-Profi gemeldet. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. Sollte sich der schlechte Wetterbericht bewahrheiten, sind die Spiele in der Sportfabrik Mittelbiberach.