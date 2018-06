Hermann belegt Platz zehn in Erkheim

Sebastian Hermann ist der schnellste Starter der TG Biberach beim Erkheimer Nikolauslauf gewesen. Er belegte im Hauptlauf über 6250 Meter Platz zehn in der Gesamtwertung. Mit der Zeit von 21:11 Minuten landete er zudem auf Rang fünf in der Altersklasse (AK) 20.

Der noch junge Laurence Eran platzierte sich beim Lauf durch den Erkheimer Ortskern direkt hinter Hermann auf Rang elf (21:15 Minuten/3. AKU20). Markus Seeberger lief auf Platz 25 (22:15). Bei den Frauen kam Sonja Knopf als schnellste Biberacher Läuferin auf den 23.Platz (29:02).

Sieger bei den Männern wurde in sehr schnellen 19:36 Minuten Tobias Franke (Laufsportsaukel b_faster). Bei den Frauen setzte sich Julia Schmitt (TSG Söflingen) deutlich in 22:14 Minuten durch. Sie verpasste dabei nur knapp den Streckenrekord (22:09 Minuten). 172 Starter sind in Erkheim insgesamt auf die Strecke gegangen.

Ergebnisse in Erkheim: Sebastian Hermann (21:11 Minuten/10. gesamt/5. AK20), Laurence Eran (21:15/11./3. AKU20), Markus Seeberger(22:15/25./4. Ak45), Philipp Posmyk (22:59/32./4. AK50), Jochen Schuhmacher (23:29/42./4. AK30), Michael Knopf (24:50/68./7. AK45), Roland Stelzner (25:59/81./11. AK45), Sonja Knopf (29:02/124./10. AK40), Katja Schaffran, (32:45min/155./14. AK40/alle TG Biberach).