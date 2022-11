Herbstliche, doch warme Bergtour in den Tannheimer Bergen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einem optimalen Zwischenhoch fuhren neun Personen zu einer Bergtour des DAV Biberach am Sonntag 23. Oktober los. Es erwartete uns ein für die Jahreszeit außergewöhnlich warmer und sonniger Tag. Am Parkplatz im Achtal kurz vor der Grenze zu Österreich lag der Startpunkt. Zuerst nur leicht bergauf entlang des breiten Ächsele-Forstwegs, dann kurz vor der Bärenmoosalpe links weg und auf einem schmalen Wanderpfad zügig hoch zum Sattel zwischen den beiden Ächsele. Dann wieder linksdrehend leicht bergab unterhalb der Nordflanke des Schönkahlers hindurch. Links um die Nordflanke herum erreichten wir auf schmalen Pfad die Hochfläche um die Pfrontneralm. Das Personal sowie das Vieh ist längst wieder im Tal und die Almen liegen einsam an den Hängen. Hier erwartet uns ein herrlicher Blick auf Aggenstein, Gimpel, Rote Flüh und ganz nah der Einstein. Nun ging es etwas steiler bergauf über die Wiesen bis zum Gipfel des Schönkahlers. Von hier dann ein schöner Blick auf die Tannheimer Berge vom Neunerköpfle über die Rohnenspitze, Ponten und Bschiesser bis zum Kühgundkopf/Wannenjoch. Nach einer ausgiebigen Mittagspause in der Sonne liefen wir etwas bergab und auf dem Höhenrücken zum Pirschling hinüber. Hier wurde am höchsten Punkt mit etwas Fantasie und Windbruch-Holz ein kleines Gipfelkreuz errichtet. Anschließend traten wir den Abstieg an. Nach ganz knapp 15 Kilometer und 740 Höhenmetern kamen wir bei gut 22 Grad wieder am Parkplatz an. Mit einer gemütlichen Einkehr und dem wohlverdienten Kaffee und Kuchen wurde der Tag abgeschlossen. Alle Teilnehmer waren sich einig: so ein schöner, warmer und sonniger Tag war ein toller Abschluss der Bergwanderungen für dieses Jahr.