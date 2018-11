Herbstlauf nach Edelbeuren am Sonntag

Der Lauftreff Burrenwald veranstaltet am kommenden Sonntag, 11. November, den zweiten Lauf seiner „Genusslauf-Reihe“. Ziel dieses Laufs ist Edelbeuren im Rottal.

Die abwechslungsreiche Strecke entspricht der Distanz eines Halbmarathons (21 Kilometer), ist nach Angaben der Organisatoren aber kein Wettkampf, sondern ein Lauf in und mit der Gruppe. Der Weg führt über Winterreute, Bronnen, Goppertshofen und Eichen ans Ziel nach Edelbeuren, wo die Läufer im Gasthaus „Hirsch“ einkehren.

Dort bestehen auch Duschmöglichkeiten. Gestartet wird in Biberach, Lamparterweg 4 (Waibel) um 9.25 Uhr und in der Telawiallee (Olivia Müller) um 9.30 Uhr. Für den Gepäcktransport und Rücktransport der Läufer wird gesorgt. Info und Anmeldungen noch bis Samstagvormittag, 10. November, bei Willi Waibel, Telefon 07351/28613 oder per E-Mail anwi.waibel@t-online.de.