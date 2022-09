Herbstkonzert der Stadtkapelle Biberach als Projektkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sommerpause der Stadtkapelle Biberach geht dem Ende entgegen. Mit neuem Elan wird dann für das Herbstkonzert am 20. November in der Gigelberghalle geprobt.

Passend zu dem Motto „Natur“ mit den vier Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer hat Musikdirektor Andreas Winter ein anspruchsvolles Programm mit sinfonischer Blasmusik ausgewählt.

Von Händel steht die berühmte Wassermusik auf dem Programm, von Thiemo Kraas „Arcus“, in dem er das ganze Farbspektrum des Regenbogens musikalisch zum Ausdruck bringt. „Wonders of Nature“ von Bert Appermont beschreibt die Kraft und die Wunder der Natur. Der japanische Komponist Shin'ya Takahashi schildert in „Wheater Report“ das für einen Tag vorhergesagte Wetter und Philip Sparke erzählt in „Land of the long white cloud“ die Geschichte der Entdeckung Neuseelands durch die Vorfahren der Maori.

Die Stücke sind für großes Blasorchester instrumentiert. Deshalb freut sich die Stadtkapelle über ambitionierte Mitspielerinnen und Mitspieler, die Interesse haben, bei dem Konzert projektweise mitzuspielen und die Stammbesetzung zu verstärken. Kontaktaufnahme gern beim Dirigenten Andreas Winter oder per Mail an hallo@mvbiberach.de.