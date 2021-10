Herbstaufschwung erreicht auch den Landkreis Biberach

Im Landkreis Biberach ist die Arbeitslosenquote im Oktober von 2,4 auf 2,1 Prozent gesunken. „Damit ist Biberach wieder Spitze im Land“, zeigt sich Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, erfreut. Vor einem Jahr lag die Quote im Landkreis Biberach bei 2,8 Prozent.

Mit 2543 Frauen und Männern waren 268 weniger Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1389 Menschen (minus 112), das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1154 Frauen und Männer (minus 156).

Am Stellenmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm wurden im Vergleich zum Vormonat mehr neue Vakanzen gemeldet und auch der Bestand legte zu. „Die Personalnachfrage ist auf Vorkrisenniveau angekommen. In der Region wurden insgesamt knapp 5600 Arbeitskräfte gesucht, darunter 80 Prozent Fachkräfte oder höher Qualifizierte“, stellt Auch fest. Regionale Arbeitgeber meldeten 1374 Stellenangebote neu, das waren 45 mehr als im September und 254 mehr als im Oktober des vergangenen Jahres. Der Bestand nahm weiter zu. Die Zahl offener Arbeitsangebote lag mit 5573 um 139 Stellen über dem Vormonatswert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 1850 Stellen. Viele offene Stellen gab es neben der Zeitarbeit vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Bereich Unternehmensführung und -verwaltung, in der Baubranche, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Gastgewerbe.

Die Zahl der Beschäftigten, für die Kurzarbeitergeld angezeigt wurde, ist im Oktober wieder angestiegen. Neuanzeigen auf Kurzarbeit gingen dabei vor allem auf Material- und Rohstoffengpässe zurück und betrafen meist Betriebe aus dem Maschinenbau und der Metallverarbeitung.

Die Arbeitslosigkeit nahm vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren ab. Zum Vormonat ging die Jugendarbeitslosigkeit um 206 Personen auf 689 junge Menschen zurück. Zum Vorjahresmonat waren es 619 Personen weniger. Den fünften Monat in Folge sank die Langzeitarbeitslosigkeit. Im Berichtsmonat waren 2203 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos, das waren 117 Personen weniger als im September.