Herbe Niederlage für TG Biberach

Die Oberligasaison gleicht für die TG Biberach weiterhin einer Achterbahnfahrt. Nach dem deutlichen Erfolg gegen Zweitligaabsteiger SC Böblingen folgte prompt wieder eine Ernüchterung durch die herbe 2,5:5,5-Niederlage beim SK Schmiden/Cannstatt.

Schmiden/Cannstatt erwartete die Biberacher zwar in starker Aufstellung, aber die Rißstädter ließen sich davon zunächst nicht abschrecken. Achim Engelhart einigte sich an Brett sechs zügig auf ein Remis. Dem ließ Spitzenspieler Bernhard Sinz einen nach TG-Angaben sehenswerten Sieg folgen. Anschließend schlug jedoch das Pendel um. Rainer Birkenmaier und Tobias Merk kamen beide schlecht aus der Eröffnung und mussten schließlich die Bretter vier und acht aufgeben.

Hoffnung im TG-Lager bereitete der starke Auftritt von Stanislav Sokratov, der gut stand. In Zeitnot machte sich jedoch ein wenig mangelnde Spielpraxis bemerkbar und auch das siebte Brett ging verloren. Zwar hielten die Wunder-Brüder stark dagegen, aber mehr als ein Remis war für Fabian an Brett fünf und Niklas an Brett drei schlussendlich nicht zu holen. Derweil hatte sich Thomas Oberst von schwerem Druck befreit gehabt und stand am zweiten Brett gar auf Gewinn. Dann lief er allerdings in einen Konter und erlag am Ende einem Mattangriff. Nach der nach TG-Ansicht zu hohen 2,5:5,5-Niederlage muss Biberach nun hoffen, dass es in der kommenden Runde wieder aufwärts geht, damit man in der engen Oberligatabelle nicht in die unteren Ränge rutscht.