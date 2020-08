Herausragende Ergebnisse am BSBZ

Eine durchaus würdige, wenngleich in kleinerem Rahmen gehaltene Abiturfeier, haben die Abiturienten des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum gestaltet. Dabei konnten sich nicht nur die außerordentlich erfreulichen Abiturergebnisse sehen lassen, sondern auch diejenigen, die diese erreichten, selbst wenn, wie auf dem Gruppenfoto zu sehen ist, immer noch mal ganz kurz die Frisur gerichtet werden musste.

Bei der Abiturfeier meldeten sich neben der Elternbeiratsvorsitzenden Daniela Freifrau von Süsskind-Schwendi auch Schulsprecher Tobias Ding und die Scheffelpreisträgerin Hannah Held mit einer beeindruckenden Reflexion darüber, was die jungen Menschen heutzutage bewegt, zu Wort. Zudem spendete Diakon Harald Stehle den Schülern und Eltern, die in der neuen Aula des Bischof-Sproll-Bildungszentrums mit gebotenem Abstand feierten, den Segen. Schulleiter Günter Brutscher gab in seiner Rede nicht nur bekannt, dass in diesem Jahr ein herausragendes Ergebnis mit einem Durchschnitt von 2,02 erreicht wurde, sondern auch, dass die beiden Abiturientinnen Miriam Ebert und Hannah Held mit Abiturschnitt von 1,0 ihre schulische Laufbahn abgeschlossen haben und 19 Schüler und Schülerinnen mit einer eins vor dem Komma ihr Abiturzeugnis erhielten. Zudem gab Brutscher den nun in die Welt ziehenden 40 Schülern gute Wünsche, die weit über die Schulzeit hinausreichen sollen, mit auf den Weg. Dabei mahnte er auch an, dass die Schüler nach der Schulzeit nicht nur dem raschen Erfolg frönen, sondern immer auch auf ihr Gewissen hören sollen. Abschließend erinnerte er an den Namensgeber des Bischof-Sproll-Bildungszentrum, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiern würde. „Liebe Abiturientinnen und Abiturienten“, so Brutscher, „euch wünsche ich alles Gute, Gratulation, auf Wiedersehen, bleibt „tapfer im Glauben“, wie der Namensgeber unserer Schule, Joannes Baptista Sproll, es in seinem Leitspruch formulierte, und: bleibt in all euren Entscheidungen ehrlich, entschieden, empathisch und alle Zeit ethisch“.